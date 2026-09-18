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Кронштейн настенный Kromax TECHNO-11 белый купить с доставкой в Москве
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Кронштейн настенный Kromax TECHNO-11 белый

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Кронштейн настенный Kromax TECHNO-11 10-32&quot; (наклон -90°/+90°, поворот 180°, до 15 кг, белый)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
1 990 руб.  3 735 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 291010
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Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х8
Вес, кг.
1.31

Описание товара Кронштейн настенный Kromax TECHNO-11 белый

Кронштейн настенный Kromax TECHNO-11 надёжно удержит экран размером 10-32 дюйма и весом 15 кг. Простая конструкция KROMAX TECHNO-11W WHITE идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонно-поворотная регулировка позволит наклонять вверх и вниз на ±90°, поворачивать влево и вправо на 180°, и выдвигать на 65-450 мм. Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, таких как Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, KIVI, Xiaomi Mi, SUPRA, Hyundai, Erisson, Horizont, JVC, Thomson, HAIER, BBK, Витязь, Веко, BQ, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других. Крепёжные отверстия KROMAX TECHNO-11W WHITE изготовлены по стандарту VESA. В комплектацию KROMAX TECHNO-11W WHITE входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации KROMAX TECHNO-11W WHITE демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.

Отзывы о товаре Кронштейн настенный Kromax TECHNO-11 белый




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Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн настенный Kromax TECHNO-11 надёжно удержит экран размером 10-32 дюйма и весом 15 кг. Простая конструкция KROMAX TECHNO-11W WHITE идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонно-поворотная регулировка позволит наклонять вверх и вниз на ±90°, поворачивать влево и вправо на 180°, и выдвигать на 65-450 мм. Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, таких как Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, KIVI, Xiaomi Mi, SUPRA, Hyundai, Erisson, Horizont, JVC, Thomson, HAIER, BBK, Витязь, Веко, BQ, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других. Крепёжные отверстия KROMAX TECHNO-11W WHITE изготовлены по стандарту VESA. В комплектацию KROMAX TECHNO-11W WHITE входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации KROMAX TECHNO-11W WHITE демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
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Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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