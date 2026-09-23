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Кронштейн OneForAll WM2241 наклонно-поворотный VESA 200 чёрный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн OneForAll WM2241 наклонно-поворотный VESA 200 чёрный

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Кронштейн OneForAll WM2241 наклонно-поворотный VESA 200 чёрный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
184
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
30
Совместимость с креплением VESA
75x75 мм, 100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612142
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Кронштейн OneForAll WM2241 наклонно-поворотный VESA 200 чёрный
2 060 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
OneForAll
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
184
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
30
Совместимость с креплением VESA
75x75 мм, 100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х3
Вес, кг.
1.5

Описание товара Кронштейн OneForAll WM2241 наклонно-поворотный VESA 200 чёрный

Настенный кронштейн от компании OneForAll WM2241 с изменяемыми углами наклона и поворота позволяет осуществить монтаж на стену монитора и телевизора с диагональю от 13 до 40 дюймов (от 33 до 102 см) с возможностью дальнейшего изменения его положения для удобства просмотра. Данное крепление без проблем удерживает технику, максимальный вес которой не превышает 30 кг. Учитывая возможность гибкой настройки положения закрепленной панели, с помощью данного кронштейна вы всегда можете организовать пространство вокруг него. Если вам необходимо, чтобы телевизор занимал как можно меньше пространства в данный момент, вы можете прислонить его к стене на расстояние до 49 мм между поверхностями. Если к тому же телевизор имеет очень маленькую толщину, то вы действительно выиграете драгоценные сантиметры. В противоположной ситуации, когда телевизор должен быть максимально отдален от поверхности стены, кронштейн позволяет отодвинуть его на 184 мм. Если же возникнет необходимость в придании закрепленному телевизору нестандартного положения, например, чтобы чуть снизить объем света, попадающего на экран, то вы сможете наклонить телевизор вниз на максимальный угол до 15 градусов или вверх, или повернуть его в одну из сторон на максимальный угол до 90 градусов. Кронштейн совместим с моделью любого телевизора или монитора, на панели которого разметка монтажных отверстий соответствует параметрам стандарта VESA 75x75, 100x100, 200x100, 200x200 мм. Осуществить монтаж кронштейна не составляет особо труда. В комплекте с изделием поставляется весь необходимый крепежный элемент. Вам понадобиться только дрель и шуруповерт. Если вы испытываете трудности с расчетом высоты крепления телевизора на стене, то в этом вам поможет специальное приложение от компании производителя One For All. Скачать его можно на официальном сайте компании. С его помощью вы сможете определить оптимальные параметры размещения телевизора на стене по высоте от пола. К тому же сервис позволяет воспользоваться инструкциями по установке и виртуальным уровнем. С данным кронштейном вы без проблем сможете разместить телевизор так как вам удобно.

Отзывы о товаре Кронштейн OneForAll WM2241 наклонно-поворотный VESA 200 чёрный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
OneForAll
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
184
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
30
Совместимость с креплением VESA
75x75 мм, 100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный кронштейн от компании OneForAll WM2241 с изменяемыми углами наклона и поворота позволяет осуществить монтаж на стену монитора и телевизора с диагональю от 13 до 40 дюймов (от 33 до 102 см) с возможностью дальнейшего изменения его положения для удобства просмотра. Данное крепление без проблем удерживает технику, максимальный вес которой не превышает 30 кг. Учитывая возможность гибкой настройки положения закрепленной панели, с помощью данного кронштейна вы всегда можете организовать пространство вокруг него. Если вам необходимо, чтобы телевизор занимал как можно меньше пространства в данный момент, вы можете прислонить его к стене на расстояние до 49 мм между поверхностями. Если к тому же телевизор имеет очень маленькую толщину, то вы действительно выиграете драгоценные сантиметры. В противоположной ситуации, когда телевизор должен быть максимально отдален от поверхности стены, кронштейн позволяет отодвинуть его на 184 мм. Если же возникнет необходимость в придании закрепленному телевизору нестандартного положения, например, чтобы чуть снизить объем света, попадающего на экран, то вы сможете наклонить телевизор вниз на максимальный угол до 15 градусов или вверх, или повернуть его в одну из сторон на максимальный угол до 90 градусов. Кронштейн совместим с моделью любого телевизора или монитора, на панели которого разметка монтажных отверстий соответствует параметрам стандарта VESA 75x75, 100x100, 200x100, 200x200 мм. Осуществить монтаж кронштейна не составляет особо труда. В комплекте с изделием поставляется весь необходимый крепежный элемент. Вам понадобиться только дрель и шуруповерт. Если вы испытываете трудности с расчетом высоты крепления телевизора на стене, то в этом вам поможет специальное приложение от компании производителя One For All. Скачать его можно на официальном сайте компании. С его помощью вы сможете определить оптимальные параметры размещения телевизора на стене по высоте от пола. К тому же сервис позволяет воспользоваться инструкциями по установке и виртуальным уровнем. С данным кронштейном вы без проблем сможете разместить телевизор так как вам удобно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн OneForAll WM2241 наклонно-поворотный VESA 200 чёрный - по цене 2060 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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