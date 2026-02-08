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Кронштейн Onkron M4 черный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн Onkron M4 черный

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Кронштейн Onkron M4 черный - фото 4
Кронштейн Onkron M4 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
32 - 55
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
35
  • Кронштейн Onkron M4 черный - фото 1
  • Кронштейн Onkron M4 черный - фото 2
  • Кронштейн Onkron M4 черный - фото 3
  • Кронштейн Onkron M4 черный - фото 4
  • Кронштейн Onkron M4 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
2 310 руб.  5 324 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 200758
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Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32 - 55
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х30х6
Вес, кг.
1.7

Описание товара Кронштейн Onkron M4 черный

Хороший вариант для использования с телевизором. Он дополнит телевизор и впишется в интерьер комнаты. В конструкции присутствует кабель-канал, он необходим для подвода провода к технике.

Отзывы о товаре Кронштейн Onkron M4 черный

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Кронштейн отличный, серьезный, собрал без проблем, единственный минус- болты для крепления телевизора к кронштейну немного длинноваты, но вопрос решился добавлением двух шайб м8 на каждый болт между пластиковыми проставками и лапами кронштейна. Но это мелочь, решается легко. В целом очень доволен!
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Николай В.

Достоинства:


Комментарий:
держит хорошо вытягивается тоже довольно таки далеко, механизм крепкий
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Эдуард Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар соответствует описанию качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасное крепление, во-первых упакована каждая деталь доставка в срок все идеально огромное спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Мощный кронштейн, без люфтов, рама закрыта пластиком. Полный комплект
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Aseroe Rubra

Достоинства:


Комментарий:
Плазма 65\' нормально повисла. Телек весил примерно 20кг, кронштейн не особо их чувствует. Висит себе, не люфтит, не скрипит, не прогибается. Для гипсокартона не вздумайте вешать на комплектные дюбели! Берите молли, лучше всего сразу с пистолетом для их установки. От меня - лайк
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Кронштейн супер. Телевизор 50 диагональ держит отлично, не шатается вообще. Очень много регулировок. Монтаж простой . Берите не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Виталий Ц.

Достоинства:


Комментарий:
крепление надёжное, удобно можно регулировать расстояние и повороты телевизора
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кронштейн, все кронштейны этой фирмы, просто шикарно
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Вадим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Качественное изделие. Телик (65 \") закреплён надежно. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Это... это бомба. очень надежная конструкция, рекомендую. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
Товар качественный, в комплекте крепёжном шурупы 80мм, дюбеля 60мм, обратите внимание при монтаже.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Александр Ж.

Достоинства:


Комментарий:
кронштейн бомба!!! качество на высоте! металл толстый + крепёж весь на месте
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Ахат М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кронштейн! Хорошая упаковка и комплектация!
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
телевизор 55\" с лёгкостью выдерживает. Конструкция прочная
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Ram M.

Достоинства:


Комментарий:
держит 55 диагональ Самсунг на ура. винты штатные сразу на выброс, головы срывает на ура, в любом магазине Крепежей сразу купить новые.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Удобно крепить и навешивать телек. Уже пользовался аналогичной конструкцией для ТВ 55\", работает исправно 5 лет. В этот раз ты 42\". Крепление тяжёлое, чувствуется много металла
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
неплохой, глухари лучше сменить, есть не большой Провис ТВ 55.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Антон

Достоинства:


Комментарий:
Отличный надежный кронштейн. Можно удобно поворачивать телевизор куда нужно.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
надим к.

Достоинства:


Комментарий:
7 звезд ставлю Инструкция в коробке есть, в кадр не попала
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Владимир Р.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, очень удобный и универсальный, и подходит практически под разные типы ТВ и имеет полный комплект крепежных элементов под любые ТВ
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Владислав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Оч удобен в монтаже, выглядит надежно, тв пока не упал ))
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
Повесил 40 диагональ, запас прочности есть, на весь вылет держит уверенно. Учитывать нужно не диагональ, а вес телевизора. Мой 40 ой весит примерно так же как другой 50ый. Оба весят на стене, сам вешал. Думаю 55 удержит точно, на весь вылет кронштейна, а вот более диагональ...? Продавца и товар рекомендую! Всё метизы для установки в комплекте, крепкие!
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Василий А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кронштейн, удобно то что он разбирается на две части так чтобы вы могли повесить тв на на закрепленный к стене кронштейн.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
Инженерное решение данное крепление. Подвесил огромный телевизор ровно в угол под нужным мне углом наклона. Огонь, крепление для телевизора
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее крепление, в комплекте все есть для онтажа
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
По виду крепление крепкое. Оценка такая за не докомплект.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кронштейн и цена достойная! Крепиться очень просто Механизм простой но надежный Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный, мощный кронштейн! Брал для телевизора Xiaomi 65”, Веса подошла!
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Нелля Ш.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично. наш тяжёлый старенький телевизор висит крепко
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Александра С.

Достоинства:


Комментарий:
крепкий, аккуратно сделан. в комплекте все необходимое. упаковка отличная
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Станислав К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кронштейн двигается влево вправо, можно даже от стены отступить , наклон вниз в верх короче как угодно очень довольны кронштейном , в комплекте все есть для установки.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Беру не первый раз этой фирмы кронштейн всё отличнорекомендую всем
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Отменное качество кронштейна. Заводская упаковка, в комплекте есть все необходимое для крепления. Очень порадовали! Отлично висит тв на 55 дюймов
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2025
Вячеслав Г.

Достоинства:


Комментарий:
кронштейн хороший , телевизор держит надёжно, но ключ который был в комплекте меньшего размера ))))
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2025
Петр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший кронштейн. Купили для телевизора 55\', а затем купили второй для 65\'. Довольны покупкой!
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
покупаю второй раз данный кронштейн, под телевизор 50 дюймов. Очень нравится что он поворачивается и наклоняется в разные стороны. Единственный минус, как и многие пишут в отзывах это анкера 10*100, у меня стена меньше , мне хватило 8*45 саморезов и держится на ура
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Натали Д.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошая штука, качественная, все свои функции выполняет!!!
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
еще не пробовал нахожусь на работе, приеду у новому году оценю покупку



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32 - 55
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Описание
Хороший вариант для использования с телевизором. Он дополнит телевизор и впишется в интерьер комнаты. В конструкции присутствует кабель-канал, он необходим для подвода провода к технике.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Кронштейн отличный, серьезный, собрал без проблем, единственный минус- болты для крепления телевизора к кронштейну немного длинноваты, но вопрос решился добавлением двух шайб м8 на каждый болт между пластиковыми проставками и лапами кронштейна. Но это мелочь, решается легко. В целом очень доволен!
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Николай В.

Достоинства:


Комментарий:
держит хорошо вытягивается тоже довольно таки далеко, механизм крепкий
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Эдуард Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар соответствует описанию качество хорошее
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасное крепление, во-первых упакована каждая деталь доставка в срок все идеально огромное спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Мощный кронштейн, без люфтов, рама закрыта пластиком. Полный комплект
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Aseroe Rubra

Достоинства:


Комментарий:
Плазма 65\' нормально повисла. Телек весил примерно 20кг, кронштейн не особо их чувствует. Висит себе, не люфтит, не скрипит, не прогибается. Для гипсокартона не вздумайте вешать на комплектные дюбели! Берите молли, лучше всего сразу с пистолетом для их установки. От меня - лайк
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Кронштейн супер. Телевизор 50 диагональ держит отлично, не шатается вообще. Очень много регулировок. Монтаж простой . Берите не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Виталий Ц.

Достоинства:


Комментарий:
крепление надёжное, удобно можно регулировать расстояние и повороты телевизора
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кронштейн, все кронштейны этой фирмы, просто шикарно
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Вадим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Качественное изделие. Телик (65 \") закреплён надежно. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Это... это бомба. очень надежная конструкция, рекомендую. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Евгений А.

Достоинства:


Комментарий:
Товар качественный, в комплекте крепёжном шурупы 80мм, дюбеля 60мм, обратите внимание при монтаже.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Александр Ж.

Достоинства:


Комментарий:
кронштейн бомба!!! качество на высоте! металл толстый + крепёж весь на месте
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Ахат М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кронштейн! Хорошая упаковка и комплектация!
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
телевизор 55\" с лёгкостью выдерживает. Конструкция прочная
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Ram M.

Достоинства:


Комментарий:
держит 55 диагональ Самсунг на ура. винты штатные сразу на выброс, головы срывает на ура, в любом магазине Крепежей сразу купить новые.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Удобно крепить и навешивать телек. Уже пользовался аналогичной конструкцией для ТВ 55\", работает исправно 5 лет. В этот раз ты 42\". Крепление тяжёлое, чувствуется много металла
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
неплохой, глухари лучше сменить, есть не большой Провис ТВ 55.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Антон

Достоинства:


Комментарий:
Отличный надежный кронштейн. Можно удобно поворачивать телевизор куда нужно.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
надим к.

Достоинства:


Комментарий:
7 звезд ставлю Инструкция в коробке есть, в кадр не попала
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Владимир Р.

Достоинства:


Комментарий:
Супер, очень удобный и универсальный, и подходит практически под разные типы ТВ и имеет полный комплект крепежных элементов под любые ТВ
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Владислав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Оч удобен в монтаже, выглядит надежно, тв пока не упал ))
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
Повесил 40 диагональ, запас прочности есть, на весь вылет держит уверенно. Учитывать нужно не диагональ, а вес телевизора. Мой 40 ой весит примерно так же как другой 50ый. Оба весят на стене, сам вешал. Думаю 55 удержит точно, на весь вылет кронштейна, а вот более диагональ...? Продавца и товар рекомендую! Всё метизы для установки в комплекте, крепкие!
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Василий А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кронштейн, удобно то что он разбирается на две части так чтобы вы могли повесить тв на на закрепленный к стене кронштейн.
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
Инженерное решение данное крепление. Подвесил огромный телевизор ровно в угол под нужным мне углом наклона. Огонь, крепление для телевизора
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее крепление, в комплекте все есть для онтажа
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
По виду крепление крепкое. Оценка такая за не докомплект.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный кронштейн и цена достойная! Крепиться очень просто Механизм простой но надежный Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный, мощный кронштейн! Брал для телевизора Xiaomi 65”, Веса подошла!
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Нелля Ш.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично. наш тяжёлый старенький телевизор висит крепко
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Александра С.

Достоинства:


Комментарий:
крепкий, аккуратно сделан. в комплекте все необходимое. упаковка отличная
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Станислав К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший кронштейн двигается влево вправо, можно даже от стены отступить , наклон вниз в верх короче как угодно очень довольны кронштейном , в комплекте все есть для установки.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
Беру не первый раз этой фирмы кронштейн всё отличнорекомендую всем
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Отменное качество кронштейна. Заводская упаковка, в комплекте есть все необходимое для крепления. Очень порадовали! Отлично висит тв на 55 дюймов
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2025
Вячеслав Г.

Достоинства:


Комментарий:
кронштейн хороший , телевизор держит надёжно, но ключ который был в комплекте меньшего размера ))))
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2025
Петр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший кронштейн. Купили для телевизора 55\', а затем купили второй для 65\'. Довольны покупкой!
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
покупаю второй раз данный кронштейн, под телевизор 50 дюймов. Очень нравится что он поворачивается и наклоняется в разные стороны. Единственный минус, как и многие пишут в отзывах это анкера 10*100, у меня стена меньше , мне хватило 8*45 саморезов и держится на ура
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Натали Д.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошая штука, качественная, все свои функции выполняет!!!
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
еще не пробовал нахожусь на работе, приеду у новому году оценю покупку


Кронштейн Onkron M4 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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