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Кронштейн HOLDER PR-104-B черный

Артикул: 228923
  • Кронштейн HOLDER PR-104-B черный - фото 1
  • Кронштейн HOLDER PR-104-B черный - фото 2
Кронштейн HOLDER PR-104-B черный - фото 1
Кронштейн HOLDER PR-104-B черный - фото 2
1 470 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228923
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHolder
Тип товараКронштейны под ТВ
Типпотолочный
Регулировканаклон и поворот
Максимальная нагрузка, кг20
Вес, кг2,7
Поворот потолочного крепления Holder PR-104 осуществляется на 360 градусов. Максимальная нагрузка кронштейна Holder PR-104 не более 20 кг. Надежная конструкция – раздвижной механизм позволяет разместить видеопроектор на нужной высоте. Наклон в двух плоскостях крепления Holder PR-104 дает возможность получить изображение более качественного уровня. Минимальное и максимальное расстояние до стены составляет 415 мм и 685 мм. Цвет данной модели потолочного кронштейна – черный. Уровень наклона вверх и вниз составляет 15 градусов. Holder PR-104 хорошо подходит для работы в офисе и школе, а так же в домашних условиях.


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Кронштейн HOLDER PR-104-B черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1470 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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