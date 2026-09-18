Кронштейн для телевизора Kromax TECHNO-1 темно-серый 10"-26" макс.15кг настенный поворот и наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
10-26
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%2 130 руб. 4 215 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325549
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75х75
Цвет
серый
Диагональ телевизора, дюйм
10-26
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х5
Вес, кг.
1.34
Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax TECHNO-1 темно-серый 10"-26" макс.15кг настенный поворот и наклон
Максимально подвижный настенный кронштейн для компактных телевизоров с возможностью наклона и поворота на 360 градусов. Такая конструкция позволяет с комфортом смотреть телевизор в любом месте в комнате или на кухне, поскольку можно направить экран в Вам нужную сторону.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75х75
Цвет
серый
Диагональ телевизора, дюйм
10-26
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
15
Страна производитель
Китай
Максимально подвижный настенный кронштейн для компактных телевизоров с возможностью наклона и поворота на 360 градусов. Такая конструкция позволяет с комфортом смотреть телевизор в любом месте в комнате или на кухне, поскольку можно направить экран в Вам нужную сторону.
Кронштейн для телевизора Kromax TECHNO-1 темно-серый 10"-26" макс.15кг настенный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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