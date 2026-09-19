Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 867W (макс.20кг) белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
17-43
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%1 410 руб. 2 761 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 408490
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75, 100x100, 100x150, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200
Цвет
белый
Диагональ телевизора, дюйм
17-43
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х4
Вес, кг.
1.66
Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 867W (макс.20кг) белый
Наклонно-поворотный кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM867W. Диагональ экрана: 17-43. VESA: 75x75, 100x100, 100x150, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200. Максимальная нагрузка: 20 кг. Расстояние от стены: 44-320 мм. Угол поворота: +90°?-90°. Угол наклона: +3°?-10°. Горизонт экрана: +3°?-3°. Цвет: белый. Материал: холоднокатаная сталь, пластик. Протестировано весом в 2 раза больше максимально допустимого. Угол обзора легко регулируется без дополнительных инструментов. Встроенная регулировка уровня и индикатор поворота. Простая конструкция легко устанавливается.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75, 100x100, 100x150, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200
Цвет
белый
Диагональ телевизора, дюйм
17-43
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
20
Страна производитель
Китай
Наклонно-поворотный кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM867W. Диагональ экрана: 17-43. VESA: 75x75, 100x100, 100x150, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200. Максимальная нагрузка: 20 кг. Расстояние от стены: 44-320 мм. Угол поворота: +90°?-90°. Угол наклона: +3°?-10°. Горизонт экрана: +3°?-3°. Цвет: белый. Материал: холоднокатаная сталь, пластик. Протестировано весом в 2 раза больше максимально допустимого. Угол обзора легко регулируется без дополнительных инструментов. Встроенная регулировка уровня и индикатор поворота. Простая конструкция легко устанавливается.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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