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Кронштейн для мониторов Onkron G200 черный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для мониторов Onkron G200 черный

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Кронштейн для мониторов Onkron G200 черный - фото 1
Кронштейн для мониторов Onkron G200 черный - фото 2
Кронштейн для мониторов Onkron G200 черный - фото 3
Кронштейн для мониторов Onkron G200 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диагональ телевизора, дюйм
13-32
Максимальная нагрузка, кг
9
  • Кронштейн для мониторов Onkron G200 черный - фото 1
  • Кронштейн для мониторов Onkron G200 черный - фото 2
  • Кронштейн для мониторов Onkron G200 черный - фото 3
  • Кронштейн для мониторов Onkron G200 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
10 860 руб.  20 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 507749
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Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Размер VESA
100 x 100, 75 x 75
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-32
Максимальная нагрузка, кг
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х47х12
Вес, кг.
4.75

Описание товара Кронштейн для мониторов Onkron G200 черный

Настольный кронштейн для двух мониторов, выполненный по технологии газлифт, ONKRON G200 подходит для мониторов и телевизоров диагональю от 13 до 32 дюймов (33,02 – 81,28 см) и весом до 9 кг на каждый. Механизм с возвратной пружиной и газовым амортизатором, располагающийся внутри корпуса кронштейна, даст возможность легко перемещать монитор в любую нужную вам позицию. Настольное крепление для двух мониторов ONKRON G200 поможет вам оптимально организовать пространство и освободить место для документов и офисного оборудования на компьютерном столе. Этот стильный держатель станет хорошим решением для вашего дома или офиса.

Отзывы о товаре Кронштейн для мониторов Onkron G200 черный




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Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Размер VESA
100 x 100, 75 x 75
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-32
Максимальная нагрузка, кг
9
Страна производитель
Китай
Описание
Настольный кронштейн для двух мониторов, выполненный по технологии газлифт, ONKRON G200 подходит для мониторов и телевизоров диагональю от 13 до 32 дюймов (33,02 – 81,28 см) и весом до 9 кг на каждый. Механизм с возвратной пружиной и газовым амортизатором, располагающийся внутри корпуса кронштейна, даст возможность легко перемещать монитор в любую нужную вам позицию. Настольное крепление для двух мониторов ONKRON G200 поможет вам оптимально организовать пространство и освободить место для документов и офисного оборудования на компьютерном столе. Этот стильный держатель станет хорошим решением для вашего дома или офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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