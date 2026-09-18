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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 862 черный 13"-42" макс.20кг настенный поворот и наклон купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 862 черный 13"-42" макс.20кг настенный поворот и наклон

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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 862 черный 13&quot;-42&quot; макс.20кг настенный поворот и наклон - фото 1
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 862 черный 13&quot;-42&quot; макс.20кг настенный поворот и наклон - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
13-42
Максимальная нагрузка, кг
20
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 862 черный 13&quot;-42&quot; макс.20кг настенный поворот и наклон - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 862 черный 13&quot;-42&quot; макс.20кг настенный поворот и наклон - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 040 руб.  1 726 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325478
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Характеристики

Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75х75, 100х100, 200х100, 200х200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-42
Максимальная нагрузка, кг
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х6
Вес, кг.
1.12

Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 862 черный 13"-42" макс.20кг настенный поворот и наклон

Многие покупатели стремятся приобрести кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM 862, чтобы обеспечить удобный просмотр любимых телетрансляций. Функциональное устройство изготовлено из прочного металла, позволит установить телевизор диагональю от 13 до 42 дюймов. Приспособление, несмотря на банальность конструкции, выдержит вес до 20 кг.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 862 черный 13"-42" макс.20кг настенный поворот и наклон




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Характеристики
Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75х75, 100х100, 200х100, 200х200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-42
Максимальная нагрузка, кг
20
Страна производитель
Китай
Описание
Многие покупатели стремятся приобрести кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM 862, чтобы обеспечить удобный просмотр любимых телетрансляций. Функциональное устройство изготовлено из прочного металла, позволит установить телевизор диагональю от 13 до 42 дюймов. Приспособление, несмотря на банальность конструкции, выдержит вес до 20 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 862 черный 13"-42" макс.20кг настенный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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