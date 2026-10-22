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Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный

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Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 1
Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 2
Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 3
Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 4
Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 5
Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 6
Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 7
Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 8
Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 9
Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 10
Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 11
Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 12
Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 13
Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 14
Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 15
Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 16
Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 17
Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 18
Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
  • Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 1
  • Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 2
  • Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 3
  • Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 4
  • Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 5
  • Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 6
  • Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 7
  • Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 8
  • Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 9
  • Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 10
  • Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 11
  • Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 12
  • Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 13
  • Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 14
  • Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 15
  • Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 16
  • Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 17
  • Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 18
  • Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
5 540 руб.  8 699 руб. 
Начислим 89 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 620065
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный
5 540 руб. -36%
8 699 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размеры в упаковке, см
40х25х5
Вес, кг.
5.6

Описание товара Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный

Потолочный кронштейн для ТВ ONKRON N1L предназначен для панелей с диагональю экрана от 32 до 80 дюймов. Максимальный выдерживаемый вес составляет 68.2 кг, что делает кронштейн подходящим для средних и больших digital-панелей. Он обладает широкими возможностями наклона и поворота. Вы сможете повернуть ТВ на угол до 60° и наклонить до 15°, что позволяет выбрать оптимальное положение при просмотре. Возможность крепления на вертикальную и горизонтальную поверхность (например, на стену или потолок) делает крепление по-настоящему универсальным. Дополнительным преимуществом является материал изготовления кронштейна – изделие выполнено из холоднокатаной стали SPCC-класса, что обеспечивает его прочность и долговечность.

Отзывы о товаре Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Описание
Потолочный кронштейн для ТВ ONKRON N1L предназначен для панелей с диагональю экрана от 32 до 80 дюймов. Максимальный выдерживаемый вес составляет 68.2 кг, что делает кронштейн подходящим для средних и больших digital-панелей. Он обладает широкими возможностями наклона и поворота. Вы сможете повернуть ТВ на угол до 60° и наклонить до 15°, что позволяет выбрать оптимальное положение при просмотре. Возможность крепления на вертикальную и горизонтальную поверхность (например, на стену или потолок) делает крепление по-настоящему универсальным. Дополнительным преимуществом является материал изготовления кронштейна – изделие выполнено из холоднокатаной стали SPCC-класса, что обеспечивает его прочность и долговечность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн ONKRON N1L 440286 черный - стоимость товара 5540 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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