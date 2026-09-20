Кронштейн для мониторов Onkron G160W белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диагональ телевизора, дюйм
13-27
Максимальная нагрузка, кг
13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%6 780 руб. 15 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 515181
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Размер VESA
75 x 75, 100 x 100
Цвет
белый
Диагональ телевизора, дюйм
13-27
Максимальная нагрузка, кг
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х32х17
Вес, кг.
4.7
Описание товара Кронштейн для мониторов Onkron G160W белый
Крепление для мониторов ONKRON G160w с газлифтом позволяет одновременно зафиксировать два монитора или телевизора с диагональю экрана 13-27 дюйма. Максимально допустимая нагрузка на каждый держатель составляет 8 кг. Благодаря возвратной пружине и газовому амортизатору обеспечивается удобная настройка положения мониторов. Одной из особенностей наклонно-поворотного кронштейна является возможность расположения монитора в режиме портретной ориентации. Сам кронштейн ONKRON G160w устанавливается на столешнице толщиной 10-85 мм при помощи струбцины.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Размер VESA
75 x 75, 100 x 100
Цвет
белый
Диагональ телевизора, дюйм
13-27
Максимальная нагрузка, кг
13
Страна производитель
Китай
Крепление для мониторов ONKRON G160w с газлифтом позволяет одновременно зафиксировать два монитора или телевизора с диагональю экрана 13-27 дюйма. Максимально допустимая нагрузка на каждый держатель составляет 8 кг. Благодаря возвратной пружине и газовому амортизатору обеспечивается удобная настройка положения мониторов. Одной из особенностей наклонно-поворотного кронштейна является возможность расположения монитора в режиме портретной ориентации. Сам кронштейн ONKRON G160w устанавливается на столешнице толщиной 10-85 мм при помощи струбцины.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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