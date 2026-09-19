Кронштейн для телевизора Onkron M6L (макс.45кг) белый
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Характеристики
Описание товара Кронштейн для телевизора Onkron M6L (макс.45кг) белый
Настенный наклонно-поворотный кронштейн ONKRON M6L в белом цвете предназначен для телевизоров с диагональю от 40 до 75 дюймов. Он отлично подходит для современных ТВ с широкой диагональю и небольшим весом. Кронштейн выдерживает до 45,5 кг. Увеличенная площадка крепления к стене обеспечит еще большую надежность Вашей digital-панели и подарит чувство безопасности Вам и Вашим близким. Кронштейн является одним из самых маневренных в своей категории. Он обладает широчайшими возможностями наклона и поворота, предусматривает регулировку экрана по вертикали и горизонтали. Крепкий и прочный, при этом элегантный кронштейн белого цвета станет прекрасным дополнением домашнего интерьера. ONKRON M6L white – это современное и стильное решение - с ним Ваш ТВ будет в тренде.
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