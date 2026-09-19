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Кронштейн для мониторов Onkron D421E (макс.32кг) черный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для мониторов Onkron D421E (макс.32кг) черный

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Кронштейн для мониторов Onkron D421E (макс.32кг) черный - фото 1
Кронштейн для мониторов Onkron D421E (макс.32кг) черный - фото 2
Кронштейн для мониторов Onkron D421E (макс.32кг) черный - фото 3
Кронштейн для мониторов Onkron D421E (макс.32кг) черный - фото 4
Кронштейн для мониторов Onkron D421E (макс.32кг) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для мониторов
Диагональ телевизора, дюйм
13-32
Максимальная нагрузка, кг
32
  • Кронштейн для мониторов Onkron D421E (макс.32кг) черный - фото 1
  • Кронштейн для мониторов Onkron D421E (макс.32кг) черный - фото 2
  • Кронштейн для мониторов Onkron D421E (макс.32кг) черный - фото 3
  • Кронштейн для мониторов Onkron D421E (макс.32кг) черный - фото 4
  • Кронштейн для мониторов Onkron D421E (макс.32кг) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
7 450 руб.  13 572 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408393
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Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для мониторов
Размер VESA
75x75, 100x100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-32
Максимальная нагрузка, кг
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х23х16
Вес, кг.
3.4

Описание товара Кронштейн для мониторов Onkron D421E (макс.32кг) черный

Настольный кронштейн ONKRON D421E подходит для размещения до четырех мониторов диагональю от 13 до 32 дюймов (33 – 81,28 см) и весом до 8 кг на каждый. Конструкция этого кронштейна предусматривает регулировку по высоте с возможностью фиксации в диапазоне от 220 до 440 мм – это поможет выбрать удобное положение мониторов для комфортной работы и закрепит в нем благодаря механизму с защёлкой. Возможность повернуть экран как в портретную, так и в альбомную ориентацию позволит выполнять пользовательские задачи совершенно разной направленности. Кронштейн ONKRON D421E поможет Вам освободить место для документов и офисного оборудования на компьютерном столе. Такое крепление дает возможность перемещать кронштейн с мониторами в любое место без особых усилий, а противоскользящие накладки, предусмотренные в комплекте, не оставят следов на поверхности. Кронштейн универсален за счет нескольких предусмотренных производителем размеров VESA – 75x75 мм и 100x100 мм. Также особенностью этого кронштейна является удобный механизм крепления и снятия монитора. Встроенный в корпус кабель-канал позволит зафиксировать провода для удобства и эстетичного внешнего вида. Широкий угол наклона – от -45° до +45°: Угол поворота вокруг основания 360°. Вы можете занимать любое удобное положение при работе за счет широких возможностей регулировки угла наклона. Уникальная конструкция предполагает установку кронштейна двумя способами - с помощью струбцины или через отверстие в столе.

Отзывы о товаре Кронштейн для мониторов Onkron D421E (макс.32кг) черный




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Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для мониторов
Размер VESA
75x75, 100x100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
13-32
Максимальная нагрузка, кг
32
Страна производитель
Китай
Описание
Настольный кронштейн ONKRON D421E подходит для размещения до четырех мониторов диагональю от 13 до 32 дюймов (33 – 81,28 см) и весом до 8 кг на каждый. Конструкция этого кронштейна предусматривает регулировку по высоте с возможностью фиксации в диапазоне от 220 до 440 мм – это поможет выбрать удобное положение мониторов для комфортной работы и закрепит в нем благодаря механизму с защёлкой. Возможность повернуть экран как в портретную, так и в альбомную ориентацию позволит выполнять пользовательские задачи совершенно разной направленности. Кронштейн ONKRON D421E поможет Вам освободить место для документов и офисного оборудования на компьютерном столе. Такое крепление дает возможность перемещать кронштейн с мониторами в любое место без особых усилий, а противоскользящие накладки, предусмотренные в комплекте, не оставят следов на поверхности. Кронштейн универсален за счет нескольких предусмотренных производителем размеров VESA – 75x75 мм и 100x100 мм. Также особенностью этого кронштейна является удобный механизм крепления и снятия монитора. Встроенный в корпус кабель-канал позволит зафиксировать провода для удобства и эстетичного внешнего вида. Широкий угол наклона – от -45° до +45°: Угол поворота вокруг основания 360°. Вы можете занимать любое удобное положение при работе за счет широких возможностей регулировки угла наклона. Уникальная конструкция предполагает установку кронштейна двумя способами - с помощью струбцины или через отверстие в столе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для мониторов Onkron D421E (макс.32кг) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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