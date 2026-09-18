Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-1700 белый 26"-65" макс.55кг потолочный наклон
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Характеристики
Описание товара Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-1700 белый 26"-65" макс.55кг потолочный наклон
Потолочный кронштейн для телевизора ARM MEDIA LCD-1700W WHITE надёжно удержит любые экраны и мониторы с диагональю 26-65 и весом 55 кг. Простая конструкция кронштейна прекрасно подойдет для самостоятельного монтажа.Универсальное потолочное крепление обеспечивает высокую степень подвижности и позволяет настраивать угол поворота на ±180°, наклонять на 0-25° и регулировать экран телевизора по высоте от потолка на 1060-1560 мм.Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, таких как Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, KIVI, Xiaomi Mi, SUPRA, Hyundai, Erisson, Horizont, JVC, Thomson, Skyworth, HAIER, BBK, Витязь, Веко, BQ, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других.В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. 18 лет гарантии на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн ARM MEDIA LCD-1700W WHITE демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
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