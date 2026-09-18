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Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-1700 белый 26"-65" макс.55кг потолочный наклон купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-1700 белый 26"-65" макс.55кг потолочный наклон

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Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-1700 белый 26&quot;-65&quot; макс.55кг потолочный наклон - фото 1
Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-1700 белый 26&quot;-65&quot; макс.55кг потолочный наклон - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
26-65
Максимальная нагрузка, кг
55
  • Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-1700 белый 26&quot;-65&quot; макс.55кг потолочный наклон - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-1700 белый 26&quot;-65&quot; макс.55кг потолочный наклон - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-62%
5 540 руб.  14 494 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325443
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Характеристики

Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200x300 мм, 200x400 мм, 300x200 мм
Цвет
белый
Диагональ телевизора, дюйм
26-65
Максимальная нагрузка, кг
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
94х31х15
Вес, кг.
7.9

Описание товара Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-1700 белый 26"-65" макс.55кг потолочный наклон

Потолочный кронштейн для телевизора ARM MEDIA LCD-1700W WHITE надёжно удержит любые экраны и мониторы с диагональю 26-65 и весом 55 кг. Простая конструкция кронштейна прекрасно подойдет для самостоятельного монтажа.Универсальное потолочное крепление обеспечивает высокую степень подвижности и позволяет настраивать угол поворота на ±180°, наклонять на 0-25° и регулировать экран телевизора по высоте от потолка на 1060-1560 мм.Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, таких как Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, KIVI, Xiaomi Mi, SUPRA, Hyundai, Erisson, Horizont, JVC, Thomson, Skyworth, HAIER, BBK, Витязь, Веко, BQ, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других.В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. 18 лет гарантии на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн ARM MEDIA LCD-1700W WHITE демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-1700 белый 26"-65" макс.55кг потолочный наклон




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Характеристики
Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200x300 мм, 200x400 мм, 300x200 мм
Цвет
белый
Диагональ телевизора, дюйм
26-65
Максимальная нагрузка, кг
55
Страна производитель
Китай
Описание
Потолочный кронштейн для телевизора ARM MEDIA LCD-1700W WHITE надёжно удержит любые экраны и мониторы с диагональю 26-65 и весом 55 кг. Простая конструкция кронштейна прекрасно подойдет для самостоятельного монтажа.Универсальное потолочное крепление обеспечивает высокую степень подвижности и позволяет настраивать угол поворота на ±180°, наклонять на 0-25° и регулировать экран телевизора по высоте от потолка на 1060-1560 мм.Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, таких как Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, KIVI, Xiaomi Mi, SUPRA, Hyundai, Erisson, Horizont, JVC, Thomson, Skyworth, HAIER, BBK, Витязь, Веко, BQ, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других.В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. 18 лет гарантии на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн ARM MEDIA LCD-1700W WHITE демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-1700 белый 26"-65" макс.55кг потолочный наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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