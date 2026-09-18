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Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-01 черный 15"-32" макс.15кг настенный фиксированный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-01 черный 15"-32" макс.15кг настенный фиксированный

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Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-01 черный 15&quot;-32&quot; макс.15кг настенный фиксированный - фото 1
Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-01 черный 15&quot;-32&quot; макс.15кг настенный фиксированный - фото 2
Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-01 черный 15&quot;-32&quot; макс.15кг настенный фиксированный - фото 3
Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-01 черный 15&quot;-32&quot; макс.15кг настенный фиксированный - фото 4
Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-01 черный 15&quot;-32&quot; макс.15кг настенный фиксированный - фото 5
Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-01 черный 15&quot;-32&quot; макс.15кг настенный фиксированный - фото 6
Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-01 черный 15&quot;-32&quot; макс.15кг настенный фиксированный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
  • Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-01 черный 15&quot;-32&quot; макс.15кг настенный фиксированный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-01 черный 15&quot;-32&quot; макс.15кг настенный фиксированный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-01 черный 15&quot;-32&quot; макс.15кг настенный фиксированный - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-01 черный 15&quot;-32&quot; макс.15кг настенный фиксированный - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-01 черный 15&quot;-32&quot; макс.15кг настенный фиксированный - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-01 черный 15&quot;-32&quot; макс.15кг настенный фиксированный - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-01 черный 15&quot;-32&quot; макс.15кг настенный фиксированный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
470 руб.  740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325531
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Характеристики

Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размеры в упаковке, см
45х30х7
Вес, г.
340

Описание товара Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-01 черный 15"-32" макс.15кг настенный фиксированный

Настенный кронштейн для телевизора ARM MEDIA LCD-01 BLACK надёжно удержит экран размером 15-32 дюйма и весом 15 кг. Простая и интуитивно понятная конструкция кронштейна идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Кронштейн подходит для большинства моделей телевизоров популярных брендов. Крепёжные отверстия изготовлены по международному универсальному стандарту VESA. В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. 18 лет гарантии на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-01 черный 15"-32" макс.15кг настенный фиксированный




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Характеристики
Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Описание
Настенный кронштейн для телевизора ARM MEDIA LCD-01 BLACK надёжно удержит экран размером 15-32 дюйма и весом 15 кг. Простая и интуитивно понятная конструкция кронштейна идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Кронштейн подходит для большинства моделей телевизоров популярных брендов. Крепёжные отверстия изготовлены по международному универсальному стандарту VESA. В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. 18 лет гарантии на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-01 черный 15"-32" макс.15кг настенный фиксированный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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