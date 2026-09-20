Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-67%1 670 руб. 5 088 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 515182
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х29х8
Вес, кг.
3.1
Описание товара Кронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный
Кронштейн для монитора Buro BU-M042-D черный, рекомендуемая диагональ 17-32, максимальная нагрузка 16кг, настольный, поворот и наклон верт.перемещ., угол наклона 90, угол поворота 360
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Кронштейн для монитора Buro BU-M042-D черный, рекомендуемая диагональ 17-32, максимальная нагрузка 16кг, настольный, поворот и наклон верт.перемещ., угол наклона 90, угол поворота 360
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