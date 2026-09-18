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Кронштейн для мониторов Cactus CS-VM-MP330S-AL серебристый 15"-24" макс.8кг настольный наклон купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для мониторов Cactus CS-VM-MP330S-AL серебристый 15"-24" макс.8кг настольный наклон

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Кронштейн для мониторов Cactus CS-VM-MP330S-AL серебристый 15&quot;-24&quot; макс.8кг настольный наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны для мониторов
Диагональ телевизора, дюйм
15-24
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-85%
1 400 руб.  9 179 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325391
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Кронштейны для мониторов
Размер VESA
100х100, 75х75
Цвет
серебристый
Диагональ телевизора, дюйм
15-24
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х25х12
Вес, кг.
4.16

Описание товара Кронштейн для мониторов Cactus CS-VM-MP330S-AL серебристый 15"-24" макс.8кг настольный наклон

Кронштейн для мониторов Cactus CS-VM-MP330S-AL серебристый 15"-24" макс.8кг настольный наклон

Отзывы о товаре Кронштейн для мониторов Cactus CS-VM-MP330S-AL серебристый 15"-24" макс.8кг настольный наклон




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Кронштейны для мониторов
Размер VESA
100х100, 75х75
Цвет
серебристый
Диагональ телевизора, дюйм
15-24
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для мониторов Cactus CS-VM-MP330S-AL серебристый 15"-24" макс.8кг настольный наклон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для мониторов Cactus CS-VM-MP330S-AL серебристый 15"-24" макс.8кг настольный наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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