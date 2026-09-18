Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-413 20-55" (наклон +5°/-12°, поворот 180°, до 30 кг, черный)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кронштейн настенный Kromax OPTIMA-413 20-55" (наклон +5°/-12°, поворот 180°, до 30 кг, черный)
Настенный кронштейн для телевизора KROMAX OPTIMA-413 BLACK надёжно удержит экран размером 20-55 дюйма и весом 30 кг. Простая конструкция кронштейна идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонно-поворотная регулировка позволит наклонять вверх и вниз на +5 -12°, поворачивать влево и вправо на 180°, и выдвигать на 80-230 мм. Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, таких как Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, Яндекс, Sber, KIVI, Xiaomi Mi, TCL, SUPRA, Hyundai, Erisson, Horizont, JVC, Thomson, HAIER, BBK, Витязь, Веко, BQ, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других. Крепёжные отверстия кронштейна изготовлены по стандарту VESA. В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
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