Кронштейн Onkron FM1 чёрный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кронштейн Onkron FM1 чёрный
Настенный кронштейн ONKRON FM1 предназначен для телевизоров с диагональю от 17 до 43 дюймов (43,18-109,2 см). Максимальный выдерживаемый вес составляет 30 кг. Крепление универсально за счет множества предусмотренных производителем размеров VESA – от 75x75 мм до 200x200 мм. Широкий выбор вариантов монтажных отверстий для установки на стену позволяет надежно зафиксировать кронштейн даже при креплении к не самым прочным поверхностям. Изделие выполнено из холоднокатаной стали SPCC-класса, что обеспечит его прочность и долговечность. Приятно Вас удивит и стоимость кронштейна – ценовое решение можно назвать максимально выгодным, учитывая высокое качество и заявленные технические характеристики.
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