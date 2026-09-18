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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 876 черный 23"-42" макс.20кг настенный поворот и наклон купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 876 черный 23"-42" макс.20кг настенный поворот и наклон

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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 876 черный 23&quot;-42&quot; макс.20кг настенный поворот и наклон - фото 1
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 876 черный 23&quot;-42&quot; макс.20кг настенный поворот и наклон - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн настенный
Диагональ телевизора, дюйм
23-42
Максимальная нагрузка, кг
20
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 876 черный 23&quot;-42&quot; макс.20кг настенный поворот и наклон - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 876 черный 23&quot;-42&quot; макс.20кг настенный поворот и наклон - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 200 руб.  2 021 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325668
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Характеристики

Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейн настенный
Размер VESA
100x100, 150x150, 200x200 мм
РазмерVESA
100x100, 150x150, 200x200 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
23-42
Максимальная нагрузка, кг
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х5
Вес, кг.
1.25

Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 876 черный 23"-42" макс.20кг настенный поворот и наклон

Кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM 876 предназначен для оборудования с диагональю от 23 до 42 дюймов, не превышающих вес в 20 кг. Кронштейн позволяет поворачивать его в обе стороны до 90 градусов. Предусмотрена возможность регулировки угла наклона в диапазоне от -10 до +3 градусов.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 876 черный 23"-42" макс.20кг настенный поворот и наклон




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Характеристики
Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейн настенный
Размер VESA
100x100, 150x150, 200x200 мм
РазмерVESA
100x100, 150x150, 200x200 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
23-42
Максимальная нагрузка, кг
20
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM 876 предназначен для оборудования с диагональю от 23 до 42 дюймов, не превышающих вес в 20 кг. Кронштейн позволяет поворачивать его в обе стороны до 90 градусов. Предусмотрена возможность регулировки угла наклона в диапазоне от -10 до +3 градусов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 876 черный 23"-42" макс.20кг настенный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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