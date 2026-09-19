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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
15-32
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
12
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
2 190 руб.
4 154
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 359501
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Описание товара Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный
Кронштейн для ТВ мониторов Arm Media LCD-T11 – это универсальный настольный крепеж для большинства моделей от 15 до 32 дюймов (от 38 до 81 см). Кронштейн Arm Media LCD-T11 позволяет устанавливать экран в удобное положение, он свободно двигается в разных направлениях, его можно наклонять на ±45°, поворачивать на 360° вокруг штанги, изменять вылет и регулировать высоту установки экрана над столом. Высота штанги 400мм. Кронштейн ARM MEDIA LCD-T11 рассчитан на максимальную нагрузку до 12 кг. Легкая установка и регулировка. Имеются специальные зажимы для проводов. Поддерживает стандарты VESA: 75x75, 100x100. В комплекте монтажный набор для крепления монитора.
Кронштейн для ТВ мониторов Arm Media LCD-T11 – это универсальный настольный крепеж для большинства моделей от 15 до 32 дюймов (от 38 до 81 см). Кронштейн Arm Media LCD-T11 позволяет устанавливать экран в удобное положение, он свободно двигается в разных направлениях, его можно наклонять на ±45°, поворачивать на 360° вокруг штанги, изменять вылет и регулировать высоту установки экрана над столом. Высота штанги 400мм. Кронштейн ARM MEDIA LCD-T11 рассчитан на максимальную нагрузку до 12 кг. Легкая установка и регулировка. Имеются специальные зажимы для проводов. Поддерживает стандарты VESA: 75x75, 100x100. В комплекте монтажный набор для крепления монитора.
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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