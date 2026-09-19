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Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный

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Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный - фото 1
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный - фото 2
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный - фото 3
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный - фото 4
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный - фото 5
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный - фото 6
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный - фото 7
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный - фото 8
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный - фото 9
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный - фото 10
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный - фото 11
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный - фото 12
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный - фото 13
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
15-32
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
12
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный - фото 1
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный - фото 2
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный - фото 3
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный - фото 4
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный - фото 5
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный - фото 6
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный - фото 7
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный - фото 8
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный - фото 9
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный - фото 10
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный - фото 11
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный - фото 12
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный - фото 13
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
2 190 руб.  4 154 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 359501
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Характеристики

Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75х75, 100х100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
15-32
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х16х11
Вес, кг.
2.93

Описание товара Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный

Кронштейн для ТВ мониторов Arm Media LCD-T11 – это универсальный настольный крепеж для большинства моделей от 15 до 32 дюймов (от 38 до 81 см). Кронштейн Arm Media LCD-T11 позволяет устанавливать экран в удобное положение, он свободно двигается в разных направлениях, его можно наклонять на ±45°, поворачивать на 360° вокруг штанги, изменять вылет и регулировать высоту установки экрана над столом. Высота штанги 400мм. Кронштейн ARM MEDIA LCD-T11 рассчитан на максимальную нагрузку до 12 кг. Легкая установка и регулировка. Имеются специальные зажимы для проводов. Поддерживает стандарты VESA: 75x75, 100x100. В комплекте монтажный набор для крепления монитора.

Отзывы о товаре Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T11 (макс. 12кг) черный




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Характеристики
Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75х75, 100х100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
15-32
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
12
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для ТВ мониторов Arm Media LCD-T11 – это универсальный настольный крепеж для большинства моделей от 15 до 32 дюймов (от 38 до 81 см). Кронштейн Arm Media LCD-T11 позволяет устанавливать экран в удобное положение, он свободно двигается в разных направлениях, его можно наклонять на ±45°, поворачивать на 360° вокруг штанги, изменять вылет и регулировать высоту установки экрана над столом. Высота штанги 400мм. Кронштейн ARM MEDIA LCD-T11 рассчитан на максимальную нагрузку до 12 кг. Легкая установка и регулировка. Имеются специальные зажимы для проводов. Поддерживает стандарты VESA: 75x75, 100x100. В комплекте монтажный набор для крепления монитора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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