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Кронштейн HOLDER LCD-5566-B черный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн HOLDER LCD-5566-B черный

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Кронштейн HOLDER LCD-5566-B черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
32-55
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
2 360 руб.  4 379 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 228867
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Характеристики

Бренд
Holder
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
75х75, 100х100, 200х100, 200х200, 300х300, 400х400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-55
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х25х6
Вес, кг.
3.65

Описание товара Кронштейн HOLDER LCD-5566-B черный

Кронштейн Holder LCD-5566 это прочный, надёжный в использовании, простой в монтаже кронштейн, предназначенный для крепления проектора. Кронштейн для Holder LCD-5566 отличается высокой прочностью и способен выдерживать нагрузку в 45 кг. Особенности конструкции кронштейна позволяют изменять углы наклона или поворота проектора и делать таким образом просмотр любимых телепередач или кинофильмов более комфортным и удобным. Holder LCD-5566 изготовлен из прочного металлического сплава. Слой краски, нанесённый на поверхность аксессуара, позволяет значительно продлить срок службы кронштейна и предохранить его от воздействия коррозии.

Отзывы о товаре Кронштейн HOLDER LCD-5566-B черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Holder
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
75х75, 100х100, 200х100, 200х200, 300х300, 400х400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-55
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн Holder LCD-5566 это прочный, надёжный в использовании, простой в монтаже кронштейн, предназначенный для крепления проектора. Кронштейн для Holder LCD-5566 отличается высокой прочностью и способен выдерживать нагрузку в 45 кг. Особенности конструкции кронштейна позволяют изменять углы наклона или поворота проектора и делать таким образом просмотр любимых телепередач или кинофильмов более комфортным и удобным. Holder LCD-5566 изготовлен из прочного металлического сплава. Слой краски, нанесённый на поверхность аксессуара, позволяет значительно продлить срок службы кронштейна и предохранить его от воздействия коррозии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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