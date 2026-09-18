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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 871 черный 23"-55" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 871 черный 23"-55" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный

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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 871 черный 23&quot;-55&quot; макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 1
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 871 черный 23&quot;-55&quot; макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
23-55
Регулировка
поворот
Максимальная нагрузка, кг
35
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 871 черный 23&quot;-55&quot; макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 871 черный 23&quot;-55&quot; макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
2 250 руб.  5 078 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325411
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Характеристики

Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
23-55
Регулировка
поворот
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х32х5
Вес, г.
915

Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 871 черный 23"-55" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный

Кронштейн для телевизора Ultramounts UM871 черный 23-55 макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный. Внимательно рассмотрев кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM 871, покупатель непременно обратит внимание на оригинальный, выразительный дизайн. Конструкция, фактически, лишена недостатков благодаря простому монтажу и высокой надежности. К устройству можно крепить телевизионные приемники с диагональю 23-55 дюймов и весом до 35 кг. Простой монтаж кронштейна для телевизора ULTRAMOUNTS UM 871 обеспечен наличием в комплекте необходимых крепежей, а достаточная надежность подчеркнута возможностью установки креплений в четырех точках. Устройство легко монтируется к любой стене и по завершению работ позволяет поворачивать и наклонять ТВ. Телевизор прикручивается к металлическим планкам с применением стандарта VESA.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 871 черный 23"-55" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный




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Характеристики
Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
23-55
Регулировка
поворот
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM871 черный 23-55 макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный. Внимательно рассмотрев кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM 871, покупатель непременно обратит внимание на оригинальный, выразительный дизайн. Конструкция, фактически, лишена недостатков благодаря простому монтажу и высокой надежности. К устройству можно крепить телевизионные приемники с диагональю 23-55 дюймов и весом до 35 кг. Простой монтаж кронштейна для телевизора ULTRAMOUNTS UM 871 обеспечен наличием в комплекте необходимых крепежей, а достаточная надежность подчеркнута возможностью установки креплений в четырех точках. Устройство легко монтируется к любой стене и по завершению работ позволяет поворачивать и наклонять ТВ. Телевизор прикручивается к металлическим планкам с применением стандарта VESA.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 871 черный 23"-55" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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