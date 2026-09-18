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Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
23-55
Регулировка
поворот
Максимальная нагрузка, кг
35
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
2 250 руб.
5 078
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325411
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Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
23-55
Регулировка
поворот
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х32х5
Вес, г.
915
Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 871 черный 23"-55" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM871 черный 23-55 макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный. Внимательно рассмотрев кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM 871, покупатель непременно обратит внимание на оригинальный, выразительный дизайн. Конструкция, фактически, лишена недостатков благодаря простому монтажу и высокой надежности. К устройству можно крепить телевизионные приемники с диагональю 23-55 дюймов и весом до 35 кг. Простой монтаж кронштейна для телевизора ULTRAMOUNTS UM 871 обеспечен наличием в комплекте необходимых крепежей, а достаточная надежность подчеркнута возможностью установки креплений в четырех точках. Устройство легко монтируется к любой стене и по завершению работ позволяет поворачивать и наклонять ТВ. Телевизор прикручивается к металлическим планкам с применением стандарта VESA.
100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
23-55
Регулировка
поворот
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM871 черный 23-55 макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный. Внимательно рассмотрев кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM 871, покупатель непременно обратит внимание на оригинальный, выразительный дизайн. Конструкция, фактически, лишена недостатков благодаря простому монтажу и высокой надежности. К устройству можно крепить телевизионные приемники с диагональю 23-55 дюймов и весом до 35 кг. Простой монтаж кронштейна для телевизора ULTRAMOUNTS UM 871 обеспечен наличием в комплекте необходимых крепежей, а достаточная надежность подчеркнута возможностью установки креплений в четырех точках. Устройство легко монтируется к любой стене и по завершению работ позволяет поворачивать и наклонять ТВ. Телевизор прикручивается к металлическим планкам с применением стандарта VESA.
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 871 черный 23"-55" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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