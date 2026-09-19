Кронштейн для мониторов Ultramounts UM 705 (макс.13кг) черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для мониторов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%4 460 руб. 10 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 408399
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для мониторов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х18х15
Вес, кг.
4.8
Описание товара Кронштейн для мониторов Ultramounts UM 705 (макс.13кг) черный
Кронштейн для двух мониторов ULTRAMOUNTS UM705. Диагональ экрана: 13-27. VESA: 75x75, 100x100. Вес одного монитора: от 2 до 6,5 кг. Угол вращения экрана: 360°. Угол наклона экрана: +90°~-45°. Угол поворота вправо-влево: +90°~-90°. Требуемая толщина стола для установки зажимом 10~83 мм., для втулки - 10~70 мм. Газовая пружина идеально уравновешивает вес Ваших мониторов. Простая установка. Два варианта установки: зажим для стола и втулка входят в комплект. Кабель-канал поможет скрыть все провода.
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Кронштейн для двух мониторов ULTRAMOUNTS UM705. Диагональ экрана: 13-27. VESA: 75x75, 100x100. Вес одного монитора: от 2 до 6,5 кг. Угол вращения экрана: 360°. Угол наклона экрана: +90°~-45°. Угол поворота вправо-влево: +90°~-90°. Требуемая толщина стола для установки зажимом 10~83 мм., для втулки - 10~70 мм. Газовая пружина идеально уравновешивает вес Ваших мониторов. Простая установка. Два варианта установки: зажим для стола и втулка входят в комплект. Кабель-канал поможет скрыть все провода.
Кронштейн для мониторов Ultramounts UM 705 (макс.13кг) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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