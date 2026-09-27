Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-5 черный 15"-47" макс.40кг настенный фиксированный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-5 черный 15"-47" макс.40кг настенный фиксированный
Кронштейны под ТВ и аппаратуру ARM Media представляют собой надежное и функциональное решение для удобного размещения ваших устройств. Эти кронштейны разработаны специально для безопасного крепления телевизоров и другой аппаратуры на стене. Одной из ключевых характеристик данного кронштейна является его максимальная нагрузка, составляющая 40 кг, что позволяет уверенно размещать даже самые тяжелые модели телевизоров. Регулировка в данном случае фиксированная, что обеспечивает стабильность и надежность крепления, минимизируя риск смещения или падения техники. Бренд Arm Media известен своим вниманием к деталям и качеству продукции, что подтверждает долгий срок службы и отличную производительность кронштейнов. Использование кронштейнов этой марки позволяет сэкономить полезное пространство в комнате, а также создаёт эстетически привлекательное и функциональное оформление вашего интерьера. Выбирая кронштейн от Arm Media, вы получаете продукт, сочетание качества и надежности которого сделают эксплуатацию вашей техники максимально комфортной и безопасной.
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