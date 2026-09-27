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Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-5 черный 15"-47" макс.40кг настенный фиксированный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-5 черный 15"-47" макс.40кг настенный фиксированный

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Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-5 черный 15&quot;-47&quot; макс.40кг настенный фиксированный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Место крепления
настенный
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
660 руб.  1 167 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325465
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Характеристики

Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х3
Вес, г.
720

Описание товара Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-5 черный 15"-47" макс.40кг настенный фиксированный

Кронштейны под ТВ и аппаратуру ARM Media представляют собой надежное и функциональное решение для удобного размещения ваших устройств. Эти кронштейны разработаны специально для безопасного крепления телевизоров и другой аппаратуры на стене. Одной из ключевых характеристик данного кронштейна является его максимальная нагрузка, составляющая 40 кг, что позволяет уверенно размещать даже самые тяжелые модели телевизоров. Регулировка в данном случае фиксированная, что обеспечивает стабильность и надежность крепления, минимизируя риск смещения или падения техники. Бренд Arm Media известен своим вниманием к деталям и качеству продукции, что подтверждает долгий срок службы и отличную производительность кронштейнов. Использование кронштейнов этой марки позволяет сэкономить полезное пространство в комнате, а также создаёт эстетически привлекательное и функциональное оформление вашего интерьера. Выбирая кронштейн от Arm Media, вы получаете продукт, сочетание качества и надежности которого сделают эксплуатацию вашей техники максимально комфортной и безопасной.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-5 черный 15"-47" макс.40кг настенный фиксированный




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Характеристики
Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
40
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейны под ТВ и аппаратуру ARM Media представляют собой надежное и функциональное решение для удобного размещения ваших устройств. Эти кронштейны разработаны специально для безопасного крепления телевизоров и другой аппаратуры на стене. Одной из ключевых характеристик данного кронштейна является его максимальная нагрузка, составляющая 40 кг, что позволяет уверенно размещать даже самые тяжелые модели телевизоров. Регулировка в данном случае фиксированная, что обеспечивает стабильность и надежность крепления, минимизируя риск смещения или падения техники. Бренд Arm Media известен своим вниманием к деталям и качеству продукции, что подтверждает долгий срок службы и отличную производительность кронштейнов. Использование кронштейнов этой марки позволяет сэкономить полезное пространство в комнате, а также создаёт эстетически привлекательное и функциональное оформление вашего интерьера. Выбирая кронштейн от Arm Media, вы получаете продукт, сочетание качества и надежности которого сделают эксплуатацию вашей техники максимально комфортной и безопасной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-5 черный 15"-47" макс.40кг настенный фиксированный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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