Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 896 (макс.30кг) черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 896 (макс.30кг) черный
Наклонно-поворотный кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM896. Диагональ экрана: 13-27. VESA: 75x75,100x100. Максимальная нагрузка: 30 кг. Расстояние от стены: 49~393 мм. Угол поворота: +90°?-90°. Угол наклона: +15°?-15°. Материал: холоднокатаная сталь. Простая конструкция позволяет легко установить телевизор. Конструкция свободного наклона - меняйте положение экрана без инструментов! Перемещение по всем осям обеспечивает максимальную гибкость - выдвигайте, наклоняйте и поворачивайте телевизор на расстояние до 393 мм от стены во всех направлениях для удобного просмотра с любого места в комнате. Входящие в комплект зажимы для кабелей помогают навести порядок с подключенными проводами.
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