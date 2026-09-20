Кронштейн для телевизора Holder LCD-F6608
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Диагональ телевизора, дюйм
42 - 65
Регулировка
нет
Максимальная нагрузка, кг
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%1 820 руб. 3 373 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 507760
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Размер VESA
200х200, 200x300, 300х300, 400х200, 400х400, 600х400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
42 - 65
Регулировка
нет
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х21х3
Вес, кг.
3.2
Описание товара Кронштейн для телевизора Holder LCD-F6608
Современный кронштейн для телевизора HAMA станет полезным дополнением для гостиной или спальни и поможет удобно организовать зону отдыха в общественном помещении. Кронштейн позволяет закрепить ТВ диагональю до 65 дюймов почти вплотную к стене.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Размер VESA
200х200, 200x300, 300х300, 400х200, 400х400, 600х400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
42 - 65
Регулировка
нет
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Современный кронштейн для телевизора HAMA станет полезным дополнением для гостиной или спальни и поможет удобно организовать зону отдыха в общественном помещении. Кронштейн позволяет закрепить ТВ диагональю до 65 дюймов почти вплотную к стене.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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