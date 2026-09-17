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Кронштейн Onkron TM4 черный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн Onkron TM4 черный

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Кронштейн Onkron TM4 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
37
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
18.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
1 730 руб.  3 254 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 194152
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Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
75х75
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
37
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
18.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х12х6
Вес, кг.
1.35

Описание товара Кронштейн Onkron TM4 черный

Регулируемый угол наклона ТВ дает возможность установить кронштейн с телевизором на любую высоту, и настроить комфортный угол просмотра до 15°Встроенный уровень. Благодаря встроенному в корпус уровню Вы легко, ровно и быстро закрепите кронштейн на стене.Система ПРОСТО ЩЕЛЧОК позволит Вам легко подвесить телевизор. Вы просто крепите основу к стене, а направляющие к ТВ. Затем навешиваете направляющие вместе с ТВ на основу и просто прижимаете до характерного щелчка. Готово! Телевизор надёжно зафиксирован, благодаря механизму-защёлке на направляющих. А когда надо будет снять телевизор, или произвести подключение дополнительных проводов, просто потяните за регулируемые по длине зелёные фиксаторы и можно отодвинуть или снять Ваш телевизор.

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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
75х75
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
37
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
18.2
Страна производитель
Китай
Описание
Регулируемый угол наклона ТВ дает возможность установить кронштейн с телевизором на любую высоту, и настроить комфортный угол просмотра до 15°Встроенный уровень. Благодаря встроенному в корпус уровню Вы легко, ровно и быстро закрепите кронштейн на стене.Система ПРОСТО ЩЕЛЧОК позволит Вам легко подвесить телевизор. Вы просто крепите основу к стене, а направляющие к ТВ. Затем навешиваете направляющие вместе с ТВ на основу и просто прижимаете до характерного щелчка. Готово! Телевизор надёжно зафиксирован, благодаря механизму-защёлке на направляющих. А когда надо будет снять телевизор, или произвести подключение дополнительных проводов, просто потяните за регулируемые по длине зелёные фиксаторы и можно отодвинуть или снять Ваш телевизор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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