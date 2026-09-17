Кронштейн Onkron TM4 черный

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
37
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
18.2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
1 730 руб.
3 254
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 194152
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Регулируемый угол наклона ТВ дает возможность установить кронштейн с телевизором на любую высоту, и настроить комфортный угол просмотра до 15°Встроенный уровень. Благодаря встроенному в корпус уровню Вы легко, ровно и быстро закрепите кронштейн на стене.Система ПРОСТО ЩЕЛЧОК позволит Вам легко подвесить телевизор. Вы просто крепите основу к стене, а направляющие к ТВ. Затем навешиваете направляющие вместе с ТВ на основу и просто прижимаете до характерного щелчка. Готово! Телевизор надёжно зафиксирован, благодаря механизму-защёлке на направляющих. А когда надо будет снять телевизор, или произвести подключение дополнительных проводов, просто потяните за регулируемые по длине зелёные фиксаторы и можно отодвинуть или снять Ваш телевизор.
Регулируемый угол наклона ТВ дает возможность установить кронштейн с телевизором на любую высоту, и настроить комфортный угол просмотра до 15°Встроенный уровень. Благодаря встроенному в корпус уровню Вы легко, ровно и быстро закрепите кронштейн на стене.Система ПРОСТО ЩЕЛЧОК позволит Вам легко подвесить телевизор. Вы просто крепите основу к стене, а направляющие к ТВ. Затем навешиваете направляющие вместе с ТВ на основу и просто прижимаете до характерного щелчка. Готово! Телевизор надёжно зафиксирован, благодаря механизму-защёлке на направляющих. А когда надо будет снять телевизор, или произвести подключение дополнительных проводов, просто потяните за регулируемые по длине зелёные фиксаторы и можно отодвинуть или снять Ваш телевизор.
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