Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
63
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
45
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
1 760 руб.
3 344
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 158290
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Описание товара Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный
Настенное крепление для телевизоров с диагональю от 32 до 60 и весом не более 45 кг Характеристики: Размеры крепежных отверстий: 200х200, 200х300, 300х300, 400х200, 400х400, 600х400 мм Расстояние от стены: 63 мм Угол наклона: 315 Цвет: черный Преимущества: Простая регулировка: угол наклона ТВ меняется движением одной руки без использования инструментов Безопасный: фиксирующий механизм надежно удерживает телевизор Полная комплектация: в набор входят все необходимые крепежи и инструкция по установке Легкий монтаж: основание кронштейна с легкостью выравнивается по горизонтали благодаря крепежным отверстиям специальной формы
Настенное крепление для телевизоров с диагональю от 32 до 60 и весом не более 45 кг Характеристики: Размеры крепежных отверстий: 200х200, 200х300, 300х300, 400х200, 400х400, 600х400 мм Расстояние от стены: 63 мм Угол наклона: 315 Цвет: черный Преимущества: Простая регулировка: угол наклона ТВ меняется движением одной руки без использования инструментов Безопасный: фиксирующий механизм надежно удерживает телевизор Полная комплектация: в набор входят все необходимые крепежи и инструкция по установке Легкий монтаж: основание кронштейна с легкостью выравнивается по горизонтали благодаря крепежным отверстиям специальной формы
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