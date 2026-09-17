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Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный

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Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 1
Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 2
Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 3
Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 4
Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 5
Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 6
Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 7
Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 8
Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 9
Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 10
Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 11
Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 12
Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 13
Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 14
Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 15
Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
63
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
45
  • Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 7
  • Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 8
  • Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 9
  • Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 10
  • Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 11
  • Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 12
  • Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 13
  • Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 14
  • Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 15
  • Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
1 760 руб.  3 344 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 158290
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Характеристики

Бренд
Holder
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
63
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
60х21х5
Вес, кг.
3.17

Описание товара Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный

Настенное крепление для телевизоров с диагональю от 32 до 60 и весом не более 45 кг Характеристики: Размеры крепежных отверстий: 200х200, 200х300, 300х300, 400х200, 400х400, 600х400 мм Расстояние от стены: 63 мм Угол наклона: 315 Цвет: черный Преимущества: Простая регулировка: угол наклона ТВ меняется движением одной руки без использования инструментов Безопасный: фиксирующий механизм надежно удерживает телевизор Полная комплектация: в набор входят все необходимые крепежи и инструкция по установке Легкий монтаж: основание кронштейна с легкостью выравнивается по горизонтали благодаря крепежным отверстиям специальной формы

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Holder
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
63
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Россия
Описание
Настенное крепление для телевизоров с диагональю от 32 до 60 и весом не более 45 кг Характеристики: Размеры крепежных отверстий: 200х200, 200х300, 300х300, 400х200, 400х400, 600х400 мм Расстояние от стены: 63 мм Угол наклона: 315 Цвет: черный Преимущества: Простая регулировка: угол наклона ТВ меняется движением одной руки без использования инструментов Безопасный: фиксирующий механизм надежно удерживает телевизор Полная комплектация: в набор входят все необходимые крепежи и инструкция по установке Легкий монтаж: основание кронштейна с легкостью выравнивается по горизонтали благодаря крепежным отверстиям специальной формы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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