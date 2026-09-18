Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 878 черный 32"-55" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%1 700 руб. 3 451 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325558
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х16х8
Вес, кг.
2.1
Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 878 черный 32"-55" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
Сверхпрочный рукав кронштейна обладает большой грузоподъемностью. Регулируются углы наклона, подъема и поворота. Выпадающие шнуры обеспечивают легкие монтаж и демонтаж телевизора. Есть возможность отрегулировать положение дисплея по часовой и против часовой стрелки на 3 после завершения монтажа.
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Сверхпрочный рукав кронштейна обладает большой грузоподъемностью. Регулируются углы наклона, подъема и поворота. Выпадающие шнуры обеспечивают легкие монтаж и демонтаж телевизора. Есть возможность отрегулировать положение дисплея по часовой и против часовой стрелки на 3 после завершения монтажа.
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 878 черный 32"-55" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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