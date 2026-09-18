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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 878 черный 32"-55" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 878 черный 32"-55" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный

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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 878 черный 32&quot;-55&quot; макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 1
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 878 черный 32&quot;-55&quot; макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 2
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 878 черный 32&quot;-55&quot; макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 878 черный 32&quot;-55&quot; макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 878 черный 32&quot;-55&quot; макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 878 черный 32&quot;-55&quot; макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
1 700 руб.  3 451 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325558
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Характеристики

Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х16х8
Вес, кг.
2.1

Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 878 черный 32"-55" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный

Сверхпрочный рукав кронштейна обладает большой грузоподъемностью. Регулируются углы наклона, подъема и поворота. Выпадающие шнуры обеспечивают легкие монтаж и демонтаж телевизора. Есть возможность отрегулировать положение дисплея по часовой и против часовой стрелки на 3 после завершения монтажа.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 878 черный 32"-55" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Описание
Сверхпрочный рукав кронштейна обладает большой грузоподъемностью. Регулируются углы наклона, подъема и поворота. Выпадающие шнуры обеспечивают легкие монтаж и демонтаж телевизора. Есть возможность отрегулировать положение дисплея по часовой и против часовой стрелки на 3 после завершения монтажа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 878 черный 32"-55" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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