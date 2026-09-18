Кронштейн для телевизора Kromax STAR PRO-111 черный 55"-100" макс.103кг настенный фиксированный
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Характеристики
Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax STAR PRO-111 черный 55"-100" макс.103кг настенный фиксированный
Настенный кронштейн для телевизора KROMAX STAR PRO-111 BLACK надёжно удержит экран размером 55-100 дюйма и весом 103 кг. Простая и интуитивно понятная конструкция кронштейна KROMAX STAR PRO-111 BLACK идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, среди которых Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, Яндекс, Sber, KIVI, Xiaomi Mi, TCL, SUPRA, Hyundai, Erisson, Tcl, Asano, Horizont, JVC, Thomson, HARTENS, Skyworth, HAIER, BBK, AVEL, Витязь, Веко, BQ, DEXP, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других. Крепёжные отверстия изготовлены по международному универсальному стандарту VESA. В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн KROMAX STAR PRO-111 BLACK демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
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