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Кронштейн для телевизора Kromax STAR PRO-111 черный 55"-100" макс.103кг настенный фиксированный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Kromax STAR PRO-111 черный 55"-100" макс.103кг настенный фиксированный

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Кронштейн для телевизора Kromax STAR PRO-111 черный 55&quot;-100&quot; макс.103кг настенный фиксированный - фото 1
Кронштейн для телевизора Kromax STAR PRO-111 черный 55&quot;-100&quot; макс.103кг настенный фиксированный - фото 2
Кронштейн для телевизора Kromax STAR PRO-111 черный 55&quot;-100&quot; макс.103кг настенный фиксированный - фото 3
Кронштейн для телевизора Kromax STAR PRO-111 черный 55&quot;-100&quot; макс.103кг настенный фиксированный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
55-100
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
103
  • Кронштейн для телевизора Kromax STAR PRO-111 черный 55&quot;-100&quot; макс.103кг настенный фиксированный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Kromax STAR PRO-111 черный 55&quot;-100&quot; макс.103кг настенный фиксированный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Kromax STAR PRO-111 черный 55&quot;-100&quot; макс.103кг настенный фиксированный - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Kromax STAR PRO-111 черный 55&quot;-100&quot; макс.103кг настенный фиксированный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
6 470 руб.  14 577 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325501
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Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200x400 мм, 1000x700 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
55-100
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
103
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.12х0.31х0.09
Вес, кг.
8

Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax STAR PRO-111 черный 55"-100" макс.103кг настенный фиксированный

Настенный кронштейн для телевизора KROMAX STAR PRO-111 BLACK надёжно удержит экран размером 55-100 дюйма и весом 103 кг. Простая и интуитивно понятная конструкция кронштейна KROMAX STAR PRO-111 BLACK идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, среди которых Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, Яндекс, Sber, KIVI, Xiaomi Mi, TCL, SUPRA, Hyundai, Erisson, Tcl, Asano, Horizont, JVC, Thomson, HARTENS, Skyworth, HAIER, BBK, AVEL, Витязь, Веко, BQ, DEXP, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других. Крепёжные отверстия изготовлены по международному универсальному стандарту VESA. В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн KROMAX STAR PRO-111 BLACK демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Kromax STAR PRO-111 черный 55"-100" макс.103кг настенный фиксированный




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Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200x400 мм, 1000x700 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
55-100
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
103
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный кронштейн для телевизора KROMAX STAR PRO-111 BLACK надёжно удержит экран размером 55-100 дюйма и весом 103 кг. Простая и интуитивно понятная конструкция кронштейна KROMAX STAR PRO-111 BLACK идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, среди которых Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, Яндекс, Sber, KIVI, Xiaomi Mi, TCL, SUPRA, Hyundai, Erisson, Tcl, Asano, Horizont, JVC, Thomson, HARTENS, Skyworth, HAIER, BBK, AVEL, Витязь, Веко, BQ, DEXP, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других. Крепёжные отверстия изготовлены по международному универсальному стандарту VESA. В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн KROMAX STAR PRO-111 BLACK демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Kromax STAR PRO-111 черный 55"-100" макс.103кг настенный фиксированный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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