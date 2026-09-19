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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 503 (макс.40кг) черный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 503 (макс.40кг) черный

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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 503 (макс.40кг) черный - фото 1
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 503 (макс.40кг) черный - фото 2
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 503 (макс.40кг) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
32-55
Максимальная нагрузка, кг
40
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 503 (макс.40кг) черный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 503 (макс.40кг) черный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 503 (макс.40кг) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
4 130 руб.  7 666 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408457
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Характеристики

Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
Диагональ телевизора, дюйм
32-55
Максимальная нагрузка, кг
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х37х14
Вес, кг.
1.8

Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 503 (макс.40кг) черный

Кронштейн настольный для TV ULTRAMOUNTS UM503. Толщина стекла: 8 мм. Максимальная нагрузка: 40 кг. Диагональ: 32-55. Поворот влевовправо: +35°~-35°. VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400. Настольный кронштейн для TV с основанием из закаленного стекла. Возможность закрепить TV на разной высоте. Стеклянное основание добавляет современный штрих в декор Вашего дома. Кабель-канал поможет скрыть провода.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 503 (макс.40кг) черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
Диагональ телевизора, дюйм
32-55
Максимальная нагрузка, кг
40
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн настольный для TV ULTRAMOUNTS UM503. Толщина стекла: 8 мм. Максимальная нагрузка: 40 кг. Диагональ: 32-55. Поворот влевовправо: +35°~-35°. VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400. Настольный кронштейн для TV с основанием из закаленного стекла. Возможность закрепить TV на разной высоте. Стеклянное основание добавляет современный штрих в декор Вашего дома. Кабель-канал поможет скрыть провода.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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