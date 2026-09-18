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Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
15-28
Максимальная нагрузка, кг
30
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
1 310 руб.
2 165
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325554
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Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax DIX-15W белый
KROMAX DIX-15W надёжно удержит экран размером 15-28 дюйма и весом 30 кг. Простая конструкция KROMAX DIX-15W идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонно-поворотная регулировка позволит наклонять вверх и вниз на ±15°, поворачивать влево и вправо на 180°, и выдвигать на 48-377 мм. Кронштейн подходит для большинства телевизоров диагональю 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 32 дюймов популярных брендов. Крепёжные отверстия KROMAX DIX-15W изготовлены по стандарту VESA. В комплектацию KROMAX DIX-15W входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации KROMAX DIX-15W демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
KROMAX DIX-15W надёжно удержит экран размером 15-28 дюйма и весом 30 кг. Простая конструкция KROMAX DIX-15W идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонно-поворотная регулировка позволит наклонять вверх и вниз на ±15°, поворачивать влево и вправо на 180°, и выдвигать на 48-377 мм. Кронштейн подходит для большинства телевизоров диагональю 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 32 дюймов популярных брендов. Крепёжные отверстия KROMAX DIX-15W изготовлены по стандарту VESA. В комплектацию KROMAX DIX-15W входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации KROMAX DIX-15W демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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