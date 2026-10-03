Top.Mail.Ru
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32"-85" макс.50кг настенный наклон купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32"-85" макс.50кг настенный наклон

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 1
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 2
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 3
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 4
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 5
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 6
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 7
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 8
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 9
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 10
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 11
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 12
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 13
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 14
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 15
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 16
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 17
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
30
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
50
Совместимость с креплением VESA
200x200, 400x400, 600x400
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 7
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 8
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 9
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 10
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 11
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 12
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 13
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 14
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 15
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 16
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 17
  • Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32&quot;-85&quot; макс.50кг настенный наклон - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 
Начислим 197 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748237
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32"-85" макс.50кг настенный наклон
2 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
30
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
50
Совместимость с креплением VESA
200x200, 400x400, 600x400
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.73

Описание товара Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32"-85" макс.50кг настенный наклон

Наклонный кронштейн с широкой крепежной рамой, помогающей безопасно распределить вес крупных ТВ на кирпичных или бетонных стенах.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32"-85" макс.50кг настенный наклон




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кронштейн
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
30
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
50
Совместимость с креплением VESA
200x200, 400x400, 600x400
Страна производитель
Китай
Описание
Наклонный кронштейн с широкой крепежной рамой, помогающей безопасно распределить вес крупных ТВ на кирпичных или бетонных стенах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Hyundai GL-T3 черный 32"-85" макс.50кг настенный наклон - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2340 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...