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Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-2 New (макс. 55кг) черный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-2 New (макс. 55кг) черный

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Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-2 New (макс. 55кг) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны
Диагональ телевизора, дюйм
32-90
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
55
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
1 030 руб.  2 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 359504
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Характеристики

Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейны
Размер VESA
100x100 мм, 200x100 мм, 300x200 мм, 200x200 мм, 300x300 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 600x400 мм, 75x75 мм, 50x50 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-90
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х10х4
Вес, кг.
1.6

Описание товара Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-2 New (макс. 55кг) черный

Наклонный кронштейн для крепления на стену подходит для телевизоров c диагональю экрана 32-90, с крепежными отверстиями стандарта VESA. Угол наклона составляет +15 град. -15 град. Материал конструкции — сталь. Максимальная нагрузка — до 55 кг. Расстояние до стены — 74 мм. Крепежные отверстия VESA подходят к стандартам от 50 х 50 до 600 х 100. Уровень позволяет максимально точно установить кронштейн.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Arm Media PLASMA-2 New (макс. 55кг) черный




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Характеристики
Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейны
Размер VESA
100x100 мм, 200x100 мм, 300x200 мм, 200x200 мм, 300x300 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 600x400 мм, 75x75 мм, 50x50 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-90
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
55
Страна производитель
Китай
Описание
Наклонный кронштейн для крепления на стену подходит для телевизоров c диагональю экрана 32-90, с крепежными отверстиями стандарта VESA. Угол наклона составляет +15 град. -15 град. Материал конструкции — сталь. Максимальная нагрузка — до 55 кг. Расстояние до стены — 74 мм. Крепежные отверстия VESA подходят к стандартам от 50 х 50 до 600 х 100. Уровень позволяет максимально точно установить кронштейн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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