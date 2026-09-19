Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
15-42
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%1 450 руб. 2 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 359508
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
5x75, 100x100, 200x100, 200x200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
15-42
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х4
Вес, кг.
1.23
Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax GALACTIC-12 (макс. 25кг) черный
Надежная стальная конструкция максимальная нагрузка до 25 кг. Съемная монтажная пластина. Универсальная система крепления для любого типа проектора с посадочными отверстиями от 75 мм до 200 мм. Легкая регулировка. Декоративные настенные накладки.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
5x75, 100x100, 200x100, 200x200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
15-42
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
25
Страна производитель
Китай
Надежная стальная конструкция максимальная нагрузка до 25 кг. Съемная монтажная пластина. Универсальная система крепления для любого типа проектора с посадочными отверстиями от 75 мм до 200 мм. Легкая регулировка. Декоративные настенные накладки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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