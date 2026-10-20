Кронштейн HOLDER LCD-T3929-B черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%1 710 руб. 2 741 руб.
В наличии
Код товара: 228881
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 710 руб. -38%
2 741 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х26х5
Вес, кг.
3
Описание товара Кронштейн HOLDER LCD-T3929-B черный
Кронштейн Holder T3929-B позволяет закрепить телевизор на стене, выбрав оптимальный угол наклона экрана и обеспечив превосходный обзор изображения. Встроенный пузырьковый уровень и монтажные отверстия особой формы помогают откорректировать его положение по горизонтали перед окончательной фиксацией. Кронштейн очень надежен, поскольку изготовлен из прочной стали с антикоррозийным покрытием. Его широкое основание равномерно распределяет нагрузку на стену, а отверстия для страховочных винтов исключают случайное падение мультимедийного устройства. Пружинные защелки упрощают монтаж и снятие телевизора.
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Кронштейн Holder T3929-B позволяет закрепить телевизор на стене, выбрав оптимальный угол наклона экрана и обеспечив превосходный обзор изображения. Встроенный пузырьковый уровень и монтажные отверстия особой формы помогают откорректировать его положение по горизонтали перед окончательной фиксацией. Кронштейн очень надежен, поскольку изготовлен из прочной стали с антикоррозийным покрытием. Его широкое основание равномерно распределяет нагрузку на стену, а отверстия для страховочных винтов исключают случайное падение мультимедийного устройства. Пружинные защелки упрощают монтаж и снятие телевизора.
Кронштейн HOLDER LCD-T3929-B черный - стоимость товара 1710 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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