Кронштейн для телевизора Kromax STAR PRO-112 черный 55"-100" макс.103кг настенный наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
55-100
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
103
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%7 150 руб. 16 672 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325564
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
300х300, 400х400, 400х200, 200х200, 300х200, 600х400, 200х300, 800х400, 400х300, 800х500
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
55-100
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
103
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.12х0.31х0.08
Вес, кг.
10
Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax STAR PRO-112 черный 55"-100" макс.103кг настенный наклон
Универсальная система крепления по горизонтали от 200 мм до 1000 мм, по вертикали от 200 мм до 700 мм. Широкое настенное основание с увеличенными размерами, для равномерно распределение нагрузки на кронштейн.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
300х300, 400х400, 400х200, 200х200, 300х200, 600х400, 200х300, 800х400, 400х300, 800х500
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
55-100
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
103
Страна производитель
Китай
Универсальная система крепления по горизонтали от 200 мм до 1000 мм, по вертикали от 200 мм до 700 мм. Широкое настенное основание с увеличенными размерами, для равномерно распределение нагрузки на кронштейн.
Кронштейн для телевизора Kromax STAR PRO-112 черный 55"-100" макс.103кг настенный наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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