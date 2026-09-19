Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 912 (макс.45кг) черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
37-75
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%4 770 руб. 12 276 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 408452
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200x200, 300X200, 300X300, 400x200, 400X300, 400x400, 600x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
37-75
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х43х7
Вес, кг.
8.13
Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 912 (макс.45кг) черный
Кронштейн под ТВ и аппаратуру Ultramounts — это надежное и функциональное решение для установки вашего телевизора. Оснащенный наклонно-поворотным механизмом, этот кронштейн позволяет легко настраивать позицию экрана, обеспечивая комфортный просмотр под любым углом. Максимальная нагрузка в 45 кг гарантирует надежную поддержку большинства современных телевизоров и аудио-видео техники. Эргономичный дизайн и высокое качество изготовления делают кронштейн Ultramounts идеальным выбором для вашего дома или офиса. Доверяйте бренду Ultramounts и наслаждайтесь идеальными углами обзора каждый день.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200x200, 300X200, 300X300, 400x200, 400X300, 400x400, 600x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
37-75
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Кронштейн под ТВ и аппаратуру Ultramounts — это надежное и функциональное решение для установки вашего телевизора. Оснащенный наклонно-поворотным механизмом, этот кронштейн позволяет легко настраивать позицию экрана, обеспечивая комфортный просмотр под любым углом. Максимальная нагрузка в 45 кг гарантирует надежную поддержку большинства современных телевизоров и аудио-видео техники. Эргономичный дизайн и высокое качество изготовления делают кронштейн Ultramounts идеальным выбором для вашего дома или офиса. Доверяйте бренду Ultramounts и наслаждайтесь идеальными углами обзора каждый день.
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 912 (макс.45кг) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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