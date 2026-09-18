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Кронштейн для телевизора Kromax DIX-22 черный 15"-48" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Kromax DIX-22 черный 15"-48" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный

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Кронштейн для телевизора Kromax DIX-22 черный 15&quot;-48&quot; макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 1
Кронштейн для телевизора Kromax DIX-22 черный 15&quot;-48&quot; макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 2
Кронштейн для телевизора Kromax DIX-22 черный 15&quot;-48&quot; макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
15-48
Максимальная нагрузка, кг
35
  • Кронштейн для телевизора Kromax DIX-22 черный 15&quot;-48&quot; макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Kromax DIX-22 черный 15&quot;-48&quot; макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Kromax DIX-22 черный 15&quot;-48&quot; макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
2 130 руб.  4 289 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325599
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Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200x200 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
15-48
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х6
Вес, кг.
2.4

Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax DIX-22 черный 15"-48" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный

Настенный кронштейн для телевизора KROMAX DIX-22 BLACK надёжно удержит экран размером 15-48 дюйма и весом 35 кг. Простая конструкция кронштейна идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонно-поворотная регулировка позволит наклонять вверх и вниз на +5 -12°, поворачивать влево и вправо на 180°, и выдвигать на 66. 5-444 мм. Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, таких как Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, Яндекс, Sber, KIVI, Xiaomi Mi, TCL, SUPRA, Hyundai, Erisson, Horizont, JVC, Thomson, HAIER, BBK, Витязь, Веко, BQ, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других. Крепёжные отверстия изготовлены по международному универсальному стандарту VESA. В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн KROMAX DIX-22 BLACK демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Kromax DIX-22 черный 15"-48" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный




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Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200x200 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
15-48
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный кронштейн для телевизора KROMAX DIX-22 BLACK надёжно удержит экран размером 15-48 дюйма и весом 35 кг. Простая конструкция кронштейна идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонно-поворотная регулировка позволит наклонять вверх и вниз на +5 -12°, поворачивать влево и вправо на 180°, и выдвигать на 66. 5-444 мм. Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, таких как Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, Яндекс, Sber, KIVI, Xiaomi Mi, TCL, SUPRA, Hyundai, Erisson, Horizont, JVC, Thomson, HAIER, BBK, Витязь, Веко, BQ, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других. Крепёжные отверстия изготовлены по международному универсальному стандарту VESA. В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн KROMAX DIX-22 BLACK демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Kromax DIX-22 черный 15"-48" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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