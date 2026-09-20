Кронштейн Holder LCD-T4624-B черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кронштейн Holder LCD-T4624-B черный
Кронштейн для ТВ Holder LCD-Т4624 применяется для настенного монтажа телевизоров, размер диагонали экрана которых лежит в пределах от 32 до 55 дюймов. Аксессуар оптимален в случае, когда функция поворота не требуется. Регулировать можно только наклон (от 2° вверх до 15° вниз). Расстояние от стены зафиксировано на уровне 57 мм. Кронштейн для ТВ Holder LCD-Т4624 поддерживает крепления VESA от 200x200 до 400x400. Максимально допустимая нагрузка – 40 кг. Кронштейн укомплектован крепежом и инструкцией. Материал изготовления аксессуара – металл. Цвет кронштейна – черный. На коробке, в которую упаковано изделие, размещена исчерпывающая сопутствующая информация.
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