Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-402 черный 15"-55" макс.25кг настенный поворот и наклон
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-402 черный 15"-55" макс.25кг настенный поворот и наклон
Кронштейн настенный, наклонно-поворотный KROMAX OPTIMA-402 предназначен для LED/OLED/LCD телевизоров с диагональю экрана от 15 до 55 дюймов. Большой диапазон регулировок наклона и поворота кронштейна KROMAX OPTIMA-402 дает возможность перемещения экрана в различных направлениях для достижения максимально комфортного положения при просмотре с любой точки. Кронштейн KROMAX OPTIMA-402 отличается особой прочностью и надёжностью, изящным дизайном, исключительной маневренностью и легким монтажом при помощи съемной монтажной пластины. Декоративные настенные накладки закрывают монтажные крепления и придают конструкции эстетичный внешний вид единой конструкции.
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