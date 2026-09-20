Кронштейн для мониторов Onkron G160 черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диагональ телевизора, дюйм
13-32
Максимальная нагрузка, кг
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%6 900 руб. 13 637 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 507747
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Размер VESA
75 x 75, 100 x 100
Диагональ телевизора, дюйм
13-32
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х18х15
Вес, кг.
4.4
Описание товара Кронштейн для мониторов Onkron G160 черный
Настольный наклонно-поворотный кронштейн для двух мониторов, выполненный по технологии газлифт, ONKRON G160 подходит для мониторов и телевизоров диагональю от 13 до 32 дюймов и весом до 8 кг на каждый.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Размер VESA
75 x 75, 100 x 100
Диагональ телевизора, дюйм
13-32
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Настольный наклонно-поворотный кронштейн для двух мониторов, выполненный по технологии газлифт, ONKRON G160 подходит для мониторов и телевизоров диагональю от 13 до 32 дюймов и весом до 8 кг на каждый.
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