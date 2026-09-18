Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-3000 черный 32"-90" макс.55кг потолочный поворот и наклон
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%6 260 руб. 12 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325456
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
8.3
Описание товара Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-3000 черный 32"-90" макс.55кг потолочный поворот и наклон
Потолочный кронштейн для LCD/LED телевизоров размером от 32 до 90 дюймов с максимальным весом до 55 кг. с возможностью крепления на наклонный потолок. Надежная стальная конструкция. Регулировка наклона 0-25 и углом поворота ±180 градусов. Максимальные крепежные размеры 600х400 мм.
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Потолочный кронштейн для LCD/LED телевизоров размером от 32 до 90 дюймов с максимальным весом до 55 кг. с возможностью крепления на наклонный потолок. Надежная стальная конструкция. Регулировка наклона 0-25 и углом поворота ±180 градусов. Максимальные крепежные размеры 600х400 мм.
Кронштейн для телевизора Arm Media LCD-3000 черный 32"-90" макс.55кг потолочный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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