Кронштейн настенный Kromax STAR-33 серый
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Характеристики
Описание товара Кронштейн настенный Kromax STAR-33 серый
KROMAX STAR-33 GREY TITAN надёжно удержит экран размером 22-65 дюйма и весом 50 кг. Простая и интуитивно понятная конструкция KROMAX STAR-33 GREY TITAN идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, среди которых Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, KIVI, Xiaomi Mi, SUPRA, Hyundai, Erisson, Tcl, Asano, Horizont, JVC, Thomson, HARTENS, Skyworth, HAIER, BBK, AVEL, Витязь, Веко, BQ, DEXP, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других. Крепёжные отверстия KROMAX STAR-33 GREY TITAN изготовлены по международному универсальному стандарту VESA. В комплектацию KROMAX STAR-33 GREY TITAN входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации KROMAX STAR-33 GREY TITAN демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
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