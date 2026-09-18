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Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-2 new черный 32"-90" макс.40кг настенный наклон купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-2 new черный 32"-90" макс.40кг настенный наклон

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Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-2 new черный 32&quot;-90&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 1
Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-2 new черный 32&quot;-90&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 2
Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-2 new черный 32&quot;-90&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 3
Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-2 new черный 32&quot;-90&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
  • Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-2 new черный 32&quot;-90&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-2 new черный 32&quot;-90&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-2 new черный 32&quot;-90&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-2 new черный 32&quot;-90&quot; макс.40кг настенный наклон - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
1 280 руб.  2 416 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325674
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Характеристики

Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размеры в упаковке, см
65х20х4
Вес, кг.
1.8

Описание товара Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-2 new черный 32"-90" макс.40кг настенный наклон

Кронштейн STEEL-2, для LED/LCD/PLASMA телевизоров 32-90, max 40 кг, настенный, 1 степень свободы, наклон 0°-12°, от стены 25 мм , max VESA 600x400 мм, крепление направляющей с «двойным крючком».

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-2 new черный 32"-90" макс.40кг настенный наклон




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Характеристики
Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Описание
Кронштейн STEEL-2, для LED/LCD/PLASMA телевизоров 32-90, max 40 кг, настенный, 1 степень свободы, наклон 0°-12°, от стены 25 мм , max VESA 600x400 мм, крепление направляющей с «двойным крючком».
Самовывоз
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Кронштейн для телевизора Arm Media STEEL-2 new черный 32"-90" макс.40кг настенный наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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