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Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5038 металлик купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5038 металлик

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Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5038 металлик - фото 1
Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5038 металлик - фото 2
Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5038 металлик - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
20-37
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
30
  • Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5038 металлик - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5038 металлик - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5038 металлик - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 590 руб.  2 712 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 158272
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Характеристики

Бренд
Holder
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75х75, 100х100, 200х100, 200х200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
20-37
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х34х5
Вес, кг.
2.3

Описание товара Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5038 металлик

Телевизор можно наклонять, поворачивать и прижимать к стене. Угол наклона и поворота ТВ меняется движением одной руки. В набор входят все необходимые крепежи и инструкция по установке.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Holder LCDS-5038 металлик




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Holder
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75х75, 100х100, 200х100, 200х200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
20-37
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
30
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор можно наклонять, поворачивать и прижимать к стене. Угол наклона и поворота ТВ меняется движением одной руки. В набор входят все необходимые крепежи и инструкция по установке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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