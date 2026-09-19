Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 899 (макс.20кг) черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
23-43
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%1 480 руб. 2 564 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 408488
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100,200x100,200x200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
23-43
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х24х5
Вес, кг.
1.66
Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 899 (макс.20кг) черный
Наклонно-поворотный кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM899. Диагональ экрана: 23-43. VESA: 100x100,200x100,200x200. Максимальная нагрузка: 20 кг. Расстояние от стены: 56~300 мм. Угол поворота: +90°?-90°. Угол наклона: +3°?-10°. Материал: холоднокатаная сталь. Открытая архитектура обеспечивает лучшую вентиляцию и более легкий доступ к проводам. Движение по нескольким осям обеспечивает максимальную гибкость - можно наклонять и поворачивать телевизор для удобного просмотра с любого места в комнате.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100,200x100,200x200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
23-43
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
20
Страна производитель
Китай
Наклонно-поворотный кронштейн для телевизора ULTRAMOUNTS UM899. Диагональ экрана: 23-43. VESA: 100x100,200x100,200x200. Максимальная нагрузка: 20 кг. Расстояние от стены: 56~300 мм. Угол поворота: +90°?-90°. Угол наклона: +3°?-10°. Материал: холоднокатаная сталь. Открытая архитектура обеспечивает лучшую вентиляцию и более легкий доступ к проводам. Движение по нескольким осям обеспечивает максимальную гибкость - можно наклонять и поворачивать телевизор для удобного просмотра с любого места в комнате.
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 899 (макс.20кг) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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