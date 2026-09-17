Кронштейн Onkron FM5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
55
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
56.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%1 530 руб. 3 599 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 194141
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
200х100, 200х200, 300х300, 400х400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
55
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
56.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х11х4
Вес, кг.
2
Описание товара Кронштейн Onkron FM5
Удобный фиксированный кронштейн для телевизора предназначен для средних и больших диагоналей.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
200х100, 200х200, 300х300, 400х400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
55
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
56.8
Страна производитель
Китай
Удобный фиксированный кронштейн для телевизора предназначен для средних и больших диагоналей.
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