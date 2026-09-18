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Кронштейн для мониторов ЖК Buro M052 черный 15"-32" макс.8кг крепление к столешнице поворот и наклон купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для мониторов ЖК Buro M052 черный 15"-32" макс.8кг крепление к столешнице поворот и наклон

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Кронштейн для мониторов ЖК Buro M052 черный 15&quot;-32&quot; макс.8кг крепление к столешнице поворот и наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн настольный
Диагональ телевизора, дюйм
15-32
Максимальная нагрузка, кг
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-62%
1 610 руб.  4 241 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325632
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Кронштейн настольный
Размер VESA
100х100 мм
РазмерVESA
100х100 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
15-32
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х18х11
Вес, кг.
4

Описание товара Кронштейн для мониторов ЖК Buro M052 черный 15"-32" макс.8кг крепление к столешнице поворот и наклон

Кронштейн для мониторов ЖК Buro M052 черного цвета представляет собой надежное решение для установки мониторов размером от 15 до 32 дюймов. Он обладает прочной конструкцией, способной выдерживать вес мониторов до 8 кг. Благодаря своей универсальности, кронштейн подходит для различных мест установки, включая домашний офис, рабочее пространство или коммерческое помещение. Кронштейн для мониторов ЖК Buro M052 обладает широким диапазоном регулировок, позволяющих настроить его под индивидуальные потребности пользователя. Он имеет возможность поворота влево и вправо на 180 градусов, наклона вперед и назад на 45 градусов, а также регулировку высоты на 360 мм. Это позволяет достичь оптимального угла обзора и комфортной позиции при работе с монитором. Кронштейн для мониторов ЖК Buro M052 черного цвета идеальное решение для создания эргономичного и функционального рабочего пространства. Он сочетает в себе прочность, удобство и стильный дизайн, который подойдет к любому интерьеру. Благодаря этому кронштейну, вы сможете освободить ценное пространство на столе и настроить монитор так, чтобы он соответствовал вашим требованиям и предпочтениям.

Отзывы о товаре Кронштейн для мониторов ЖК Buro M052 черный 15"-32" макс.8кг крепление к столешнице поворот и наклон




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Кронштейн настольный
Размер VESA
100х100 мм
РазмерVESA
100х100 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
15-32
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для мониторов ЖК Buro M052 черного цвета представляет собой надежное решение для установки мониторов размером от 15 до 32 дюймов. Он обладает прочной конструкцией, способной выдерживать вес мониторов до 8 кг. Благодаря своей универсальности, кронштейн подходит для различных мест установки, включая домашний офис, рабочее пространство или коммерческое помещение. Кронштейн для мониторов ЖК Buro M052 обладает широким диапазоном регулировок, позволяющих настроить его под индивидуальные потребности пользователя. Он имеет возможность поворота влево и вправо на 180 градусов, наклона вперед и назад на 45 градусов, а также регулировку высоты на 360 мм. Это позволяет достичь оптимального угла обзора и комфортной позиции при работе с монитором. Кронштейн для мониторов ЖК Buro M052 черного цвета идеальное решение для создания эргономичного и функционального рабочего пространства. Он сочетает в себе прочность, удобство и стильный дизайн, который подойдет к любому интерьеру. Благодаря этому кронштейну, вы сможете освободить ценное пространство на столе и настроить монитор так, чтобы он соответствовал вашим требованиям и предпочтениям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для мониторов ЖК Buro M052 черный 15"-32" макс.8кг крепление к столешнице поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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