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Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T41 черный 15"-32" макс.10кг настольный поворот и наклон верт.перемещ. купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T41 черный 15"-32" макс.10кг настольный поворот и наклон верт.перемещ.

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Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T41 черный 15&quot;-32&quot; макс.10кг настольный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 1
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T41 черный 15&quot;-32&quot; макс.10кг настольный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 2
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T41 черный 15&quot;-32&quot; макс.10кг настольный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 3
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T41 черный 15&quot;-32&quot; макс.10кг настольный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны для мониторов
Диагональ телевизора, дюйм
15-32
Регулировка
поворот и наклон верт.перемещ.
Максимальная нагрузка, кг
10
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T41 черный 15&quot;-32&quot; макс.10кг настольный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 1
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T41 черный 15&quot;-32&quot; макс.10кг настольный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 2
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T41 черный 15&quot;-32&quot; макс.10кг настольный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 3
  • Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T41 черный 15&quot;-32&quot; макс.10кг настольный поворот и наклон верт.перемещ. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
2 480 руб.  4 154 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325640
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Характеристики

Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейны для мониторов
Размер VESA
100х100, 75х75
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
15-32
Регулировка
поворот и наклон верт.перемещ.
Максимальная нагрузка, кг
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х16х12
Вес, г.
533

Описание товара Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T41 черный 15"-32" макс.10кг настольный поворот и наклон верт.перемещ.

Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T41 черный 15"-32" макс.10кг настольный поворот и наклон верт.перемещ.

Отзывы о товаре Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T41 черный 15"-32" макс.10кг настольный поворот и наклон верт.перемещ.




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Характеристики
Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейны для мониторов
Размер VESA
100х100, 75х75
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
15-32
Регулировка
поворот и наклон верт.перемещ.
Максимальная нагрузка, кг
10
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T41 черный 15"-32" макс.10кг настольный поворот и наклон верт.перемещ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для мониторов Arm Media LCD-T41 черный 15"-32" макс.10кг настольный поворот и наклон верт.перемещ. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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